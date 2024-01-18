中BBA去年銷量增4% 賣出229萬輛

傳統豪華乘用車品牌BBA（賓士、BMW、Audi）2023年在中國市場銷售出爐，合計全年乘用車銷量達229.11萬輛，而BBA在2022年在中國市場的總銷量大約為220萬台，也就是說，2023年BBA在中國市場銷量約增長約4%左右。

數據顯示，中國依舊是BBA在全球最大的單一市場，且中國市場對賓士、BMW、Audi三大品牌的銷售貢獻均超過了三成，Audi達到近四成最高。

統計顯示，去年BMW蟬聯中國豪華車銷售冠軍，在中國市場銷量達到82.49萬輛，年增4.2%；而Audi在中國市場賣出72.9萬輛，實現最高增速，年增13.5%；賓士則賣出76.5萬輛，年增1.8%。從具體數據來看，中國市場貢獻BMW、賓士與Audi的銷量分別為32.28%、36.67%與38.87%。

至於在中國的電動車 銷量如何？BMW在中國純電車型銷量近10萬輛，年增超138%；賓士並未公布在陸電動車銷量數據，但賓士中國官方微信 公眾號稱，其「純電車型年度交付超翻番」；而Audi也未公布在陸純電車銷量，僅提及2023年全球純電車銷量年增51%。

從上述數據可知，BBA在中國市場的主力依舊來自於燃油車。

不過，BMW集團CFO Walter Mertl此前曾公開表示，BMW已越過燃油車銷售的臨界點，現在銷量增長主要來自電動汽車，但2026年前，純電車的利潤率都無法和燃油車相比。

BBA成為中國自主品牌的對標對手，比如理想汽車、華為 、蔚來與騰勢等均曾表示自家車業務要挑戰BBA。