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比亞迪斥資140億美元 攻整車智慧化

記者黃雅慧／綜合報導

比亞迪董事長王傳福在2024比亞迪夢想日上發布「整車智慧」的電動車智慧化發展全新戰略，並透露未來比亞迪將在該領域投入人民幣1000億元（約140億美元）。會上同時發布智電融合的智慧化架構「璇璣」、「天神之眼」等黑科技。此外工程師團隊首度亮相，對外宣示比亞迪堅實的技術基礎。

王傳福表示，比亞迪在業界最早提出「上半場是電動化，下半場是智慧化」的口號，電動化是新能源汽車技術的基礎，智慧化「不是敲敲代碼就行了」，「如果沒有電動化的堅實基礎，智慧化就是危房，說倒就倒。」

比亞迪在活動中表示，目前行業把汽車智慧化等同智艙智駕，窄化概念。王傳福稱，比亞迪推出璇璣架構顛覆認知、超越想像，讓整車像一個高級智慧生命體。他表示，璇璣打通汽車電動化和智慧化，產生了「1+1>2」效果。「整車智慧，才是真智慧。」他說。

據了解，璇璣架構由「一腦（中央大腦）、兩端（雲端 AI、車端 AI）、三網（車聯網、5G 網、衛星網）、四鏈（傳感鏈、控制鏈、數據鏈、機械鏈）」組成。而該「中央大腦」由比亞迪自研、自產，未來將搭載 1000T、2000T「艙駕一體」晶片。

如具象描述，整車智慧如同打破不同系統間的壁壘，能實時捕捉內外部環境的變化，在毫秒之間將訊息匯集反饋到「大腦」進行思考決策，迅速調節車輛「身體」狀態，大幅提升駕乘安全性和舒適性。王傳福表示，包括e平台3.0、雲輦、易四方和璇璣架構均屬於「整車智慧」範疇。

比亞迪這次也發布「天神之眼」高階智慧駕駛輔助系統，極大提高整車「智駕感知-決策-控制」的回應速度和駕駛體驗；同時發布「手掌鑰匙」，讓用戶能以手掌訊息快速對車輛進行解閉鎖。

值得注意的是，比亞迪的工程師天團在活動中首次亮相，分別負責電動化、智慧化、汽車集成、半導體、軌道交通、新材料基礎科學、電子、商用車、動力總成和電池等十領域。比亞迪稱有9萬餘名工程師，號稱是全球研發人員最多的汽車企業。

AI 雲端 電動車

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