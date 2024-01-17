我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

台製造業訂單回流 無薪假減逾2千人

記者江睿智／台北報導

台灣景氣春燕來了。勞動部16日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有314家、7562人實施無薪假，較上期減少52家、2202人，其中製造業減少18家、2158人。勞動部表示，這期有電子業、半導體設備、自行車零組件共六家業者，皆因訂單回穩停止實施無薪假約共通報1300人停止無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等副司長王金蓉表示，這次無薪假減少主要是在製造業，減少18家、2158人，其中以金屬機電業及資訊電子業各減少1444人及597人最多。她表示，這期企業規模在百人以上合計，停止無薪假實施人數合計占逾八成，也就是說，這次停止實施無薪假都是大企業。資訊電子業部分，有一家做被動電子元件、及一家做光電配件之業者，各通報停止200人無薪假，合計就是400人。

在金屬機電業，有二家自行車零組件，各通報400多人及100多人停止無薪假，合計近600人。另有一家半導體設備業通報200多人停止無薪假，以及一家金屬製品業通報100多人停止無薪假。

她表示，上述大型業者都是因訂單回穩而停止實施無薪假。而且，之後也不會再實施。但她也指出，有少部分百人以上企業這期雖停止實施無薪假，但表示之後還要再評估。

王金蓉表示，有兩大因素使無薪假人數明顯回降，一是2月是農曆春節，有約一周連假，因是實質減班休息，所以雇主會在年前先暫停實施無薪假；第二是訂單似乎有較明顯回溫，無薪假後勢必須再觀察。

就業

上一則

紅海海運受阻 空運費率看漲 預計未來兩、三周就會走高

下一則

漢堡王母公司 收購美加盟商

延伸閱讀

灣區捷運新規 允許自行車上自動扶梯

灣區捷運新規 允許自行車上自動扶梯
開卡車撞自行車行 洛城群賊明火執杖

開卡車撞自行車行 洛城群賊明火執杖
台無薪假重災區 製造業指數連18黑

台無薪假重災區 製造業指數連18黑
太陽能業產能過剩 中國工廠裁員放無薪假

太陽能業產能過剩 中國工廠裁員放無薪假

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05
比亞迪與西班牙Grenergy公司就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」達成採購協議。圖為比亞迪儲能產品魔方。圖取自比亞迪能源官網

比亞迪獲大單 將為全球最大儲能項目供貨

2024-01-15 12:21
野餐。Photo by Mason Dahl on Unsplash

理財Q&A／不花什麼錢也能休閒娛樂

2024-01-15 01:00

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案