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中國多家半導體設備廠 獲利增

記者林宸誼／綜合報導

北方華創、中微半導體、盛美上海等中國多家半導體設備大廠陸續發布2023年度業績預告顯示，公司營收和淨利潤均出現較大幅度成長，背後有行業周期復甦和中國國產半導體需求共同支撐。

北方華創公告顯示，預計2023年營收年增42.7%到57.2%，至人民幣209億元231億元；淨利潤年增56.6%到80.4%，至人民幣33億元到38億元。

北方華創指出，業績增長主要一方面應用於高階積體電路領域的蝕刻、薄膜、清洗和爐管等數十種工藝裝備實現技術突破和量產應用，工藝覆蓋度及市場占有率均得到大幅提升，另一方面推動降本增效工作，量產交付水準有效提升，規模效應逐步顯現。

21世紀經濟報導，翻看這些業績預增公告可見，這多數源於中國國產半導體產業鏈，近年在積極引入中國國產設備，同時中國主要半導體設備廠商的產品性能，已經具備比肩國際頭部公司的能力，由此支撐業績的可持續性成長。

在中國半導體產業積極發展的這幾年，對半導體設備需求也在持續成長。芯謀研究指出，2023年中國半導體設備市場規模達到創紀錄的342億美元，年增8%，全球占比達到30.3%。

預估2024年中國半導體設備市場規模將達到375億美元，年增9.6%。未來二到三年零部件產業將迎來高速高品質發展，由點及面逐漸完善，並對設備環節形成全面有效支撐。

中微公司業績預告顯示，預計2023年營收人民幣62.6億元，年增32.1%；淨利潤人民幣17億元至18.5億元，年增45.32%至58.15%，支撐業績增長的主要來自於蝕刻類設備。

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