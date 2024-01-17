中國房市止穩 4大訊號亮

專家分析2024年開年以來房地產市場有四大趨勢，有利樓市行業企穩。圖為福建省龍岩市區一處房地產樓盤。（中新社）

2024年中國樓市的走向備受關注，中國多名專家分析，開年以來，從各部委到各地方探索推出了一系列政策，向穩定樓市和構建新發展模式邁步，房地產 市場出現房票、現房銷售、支持房產融資 及優化房產政策等四大趨勢顯現，有利房地產行業的止穩。

中新社報導，四大趨勢依次是：一，精準支持房地產項目融資。滿足房企合理融資需求有了新的落地機制。中指研究院企業研究總監劉水表示，精準支持房地產項目融資新政策下，一方面，優質房地產項目融資將加快審批流程；另一方面，暫時遇到困難但資金能基本平衡的也能獲得支持。

其二，多地試點現房銷售模式，北京、杭州、合肥、西安、寧波、鄭州等多地推進現房銷售試點。以北京為例，中指研究院土地市場研究負責人張凱指出，2022年至2023年7月，北京推出的住宅用地中，超半數地塊設置了競現房銷售面積環節。這在中國國內實施30年的預售屋銷售制度正發生變化。

其三，「房票」安置重出江湖。廣州市荔灣區 在舊城改造項目中試點推行「房票」安置模式，發布了第一批「房票」。「房票」制度的推出被視為一種更為快捷、靈活的補償方式。

其四，穩定市場，進一步優化房地產政策。據機構統計，2023年中國有200餘地方推出房地產相關政策超670次。