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華為斥資10億成立「引望智能」 揪長安合攻智能車

記者黃雅慧／綜合報導
華為16日在深圳成立100%持股的引望智能技術有限公司。（本報資料照片）
華為16日在深圳成立100%持股的引望智能技術有限公司。（本報資料照片）

華為16日在深圳成立引望智能技術公司，法定代表人為鄭麗英，註冊資本人民幣10億元（約1.4億美元），經營範圍含智慧車載設備製造、智慧車載設備銷售等，目前由華為公司100%持股。

券商中國報導，知情人士處透露，深圳引望智能技術公司就是華為智能汽車部門（簡稱車BU）分割出來成立的新公司，目前還是華為全資，後面將有長安汽車的合資加入，未來隨著更多汽車夥伴加入，成為一個股權多元的技術開放公司。

長安汽車董事長朱華榮昨日在2024長安汽車全球夥伴大會上表示，新合資公司將涉及智慧駕駛、智慧座艙、智慧汽車數位平台、智慧車雲、抬頭顯示器與智慧車燈等領域。他說，華為承諾不從事整車業務，不從事新公司裡的業務。

朱華榮透露，雙方近期成立工作團隊探討車BU未來發展的新方向，共同打造一個立足整個行業，貢獻全球的平台。

目前雙方正在推進交易合作細節，包括新公司掛牌成立等內容。

長安汽車在去年11月公告與華為簽署《投資合作備忘錄》。長安汽車在「合作原則」中特別強調，新公司將對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。當時外界認為該公司將成為華為打造電動汽車開放平台的火車頭。

當時雙方計畫在備忘錄簽署日後六個月內簽署最終交易文件，包括股權購買協議、股東協議、目標公司章程及最終交易文件項下定義的其他與本次交易相關的文件。「當時我們原本商量的是把這個事情做完，一直做到合資公司成立後再對外公布。

但是，考慮到長安汽車是上市公司，中間的風險太大，所以我們必須要盡快向社會公布。」朱華榮說。

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