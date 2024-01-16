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比亞迪魔方儲能奪西班牙企業大單 總投資14億美元

記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪與西班牙Grenergy公司就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」達成採購協議。圖為比亞迪儲能產品魔方。（取材自比亞迪能源官網）
比亞迪與西班牙Grenergy公司就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」達成採購協議。圖為比亞迪儲能產品魔方。（取材自比亞迪能源官網）

財聯社報導，西班牙Grenergy公司宣布，與中國知名企業比亞迪就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」4.1GWh儲能項目的1.1GWh儲能系統達成採購協議。

該項目總投資為14億美元。根據協議，比亞迪將向其提供2136個魔方儲能系統Cube。

據了解，Grenergy將在阿塔卡馬綠洲項目規畫裝機4.1GWh電池儲能項目和1GW光伏項目，是目前世界上最大的儲能項目。項目的一期二期將安裝上述採購的儲能系統設備。其中一期計畫在2024年投入使用，二期計畫在2025年投入使用。

業內人士指出，這次合作是全球能源存儲技術領域的一大突破，也展示了比亞迪在能源存儲技術領域的領先地位。

公開資料顯示，比亞迪電網級儲能產品BYD Cube在2020年8月發布，BYD Cube從立項到下線歷時一年，經過數次的研發打磨，對整機和重要的組件進行了288項產品驗證。緊接著在2023年相繼推出了比亞迪魔方、工商業新品MC-1，加快儲能領域布局。

比亞迪魔方通過CTS（電芯系統一體化）技術搭載通過「針刺實驗」的刀片電池，可以降低約36%的零組件數量，提升約98%的空間利用率，加大約30%的結構強度。該產品適用於工商業儲能、電站級儲能等應用場景。

事實上，比亞迪在汽車業有斬獲外，也推進儲能業務。中國儲能網引述企查查資料顯示，深圳坪山弗迪電池有限公司在2023年底更名為深圳比亞迪儲能有限公司。比亞迪旗下首家專門以「儲能」命名的公司誕生。這進一步突顯比亞迪將在儲能領域加快出手。

此前據SNE數據顯示，2022年比亞迪儲能電池全球出貨量為14GWh，年增211%，全球市占率11.5%，位列第二，其中魔方系列累計交付已超過1GWh。

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