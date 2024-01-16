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中國汽車在俄羅斯市占衝上49% 去年銷量逾55萬輛

記者黃雅慧／綜合報導
2023年中國品牌汽車在俄羅斯市場占有率大增至49%，其中奇瑞汽車以11%市占居冠。（新華社）
2023年中國品牌汽車在俄羅斯市場占有率大增至49%，其中奇瑞汽車以11%市占居冠。（新華社）

新華社報導，俄羅斯大型商業銀行奧特克里捷銀行日前發布一項市場調查結果顯示，2023年中國品牌汽車在俄羅斯市場占有率大增至49%，銷售第一名的是奇瑞汽車。分析人士表示，中國汽車在俄銷量今年有望進一步提升。

調查指出，去年共有30個中國汽車品牌正式進入俄市場，最受當地歡迎的中國汽車品牌包括奇瑞、哈弗和吉利，其中以奇瑞市占率最高達到11%。該調查顯示，中國品牌汽車2023年在俄銷量達到55.3萬輛，首次突破50萬輛，也創新了紀錄，在俄市場占有率從2022年的17%猛增至49%。

綜合華爾街日報、紐約時報報導，受俄烏戰爭影響，許多歐美國家在商貿上避開俄羅斯，而中方則致力成為俄羅斯商品供應替代者，導致中俄貿易在2023年激增，其中在原本俄羅斯車市具優勢的賓士、BMW等德國車廠退出下，中國車企適時填補市場空缺，尤其對俄銷售量大增也促成中方超越日本成全球最大汽車出口國。

紐約時報中文網引述卡內基俄羅斯歐亞中心主任亞歷山大·加布耶夫說法稱，俄羅斯中下層階級和貧困家庭（其成員構成參戰士兵的主體）已經開始購買價格合理的中國汽車。

不過，俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯商業諮詢報報導，俄羅斯外貿銀行新聞處去年12月指出，中對俄汽車供應量很大，俄羅斯汽車市場上過剩的中國品牌汽車多達17.5萬輛。導致外界疑慮過多供應的中國汽車是否會大幅降價。

俄羅斯 紐約時報 華爾街

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