中國汽車在俄羅斯市占衝上49% 去年銷量逾55萬輛

2023年中國品牌汽車在俄羅斯市場占有率大增至49%，其中奇瑞汽車以11%市占居冠。（新華社）

新華社報導，俄羅斯 大型商業銀行奧特克里捷銀行日前發布一項市場調查結果顯示，2023年中國品牌汽車在俄羅斯市場占有率大增至49%，銷售第一名的是奇瑞汽車。分析人士表示，中國汽車在俄銷量今年有望進一步提升。

調查指出，去年共有30個中國汽車品牌正式進入俄市場，最受當地歡迎的中國汽車品牌包括奇瑞、哈弗和吉利，其中以奇瑞市占率最高達到11%。該調查顯示，中國品牌汽車2023年在俄銷量達到55.3萬輛，首次突破50萬輛，也創新了紀錄，在俄市場占有率從2022年的17%猛增至49%。

綜合華爾街 日報、紐約時報 報導，受俄烏戰爭影響，許多歐美國家在商貿上避開俄羅斯，而中方則致力成為俄羅斯商品供應替代者，導致中俄貿易在2023年激增，其中在原本俄羅斯車市具優勢的賓士、BMW等德國車廠退出下，中國車企適時填補市場空缺，尤其對俄銷售量大增也促成中方超越日本成全球最大汽車出口國。

紐約時報中文網引述卡內基俄羅斯歐亞中心主任亞歷山大·加布耶夫說法稱，俄羅斯中下層階級和貧困家庭（其成員構成參戰士兵的主體）已經開始購買價格合理的中國汽車。

不過，俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯商業諮詢報報導，俄羅斯外貿銀行新聞處去年12月指出，中對俄汽車供應量很大，俄羅斯汽車市場上過剩的中國品牌汽車多達17.5萬輛。導致外界疑慮過多供應的中國汽車是否會大幅降價。