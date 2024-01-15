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普宅認定放寬 北京二手房市場 成交速度加快

大陸中心／綜合報導
新年伊始，北京寒冷天氣未能阻擋購房者的熱情。（中新社）
新年伊始，北京寒冷天氣未能阻擋購房者的熱情。（中新社）

今年1月1日起，北京新普宅標準正式實施，影響七成房屋被認定為普宅，二手房市場中許多房源已由非普宅變為普宅，交易稅費降低人民幣上萬元甚至數十萬元。多名房產經紀人員表示，1月二手房的成交速度，尤其是改善型住房的成交速度正在加快。

北京去年底推出包括下調首付比率、下調貸款利率、優化普宅標準等在內的多項樓市新政，為市場注入活力。新的首付比率和貸款利率已執行半月有餘，北京房市反應相當明顯。

朝陽區雙井區域的一名房屋仲介說：「普宅的認定和交易稅費有很大關係，我有個客戶少繳了十多萬增值稅呢！」在二手房交易中，房屋買賣最主要的稅費之一就是增值稅，按現行規定，個人出售二年以上的普通住宅，免徵增值稅；而個人出售二年以上的非普通住宅，則需要差額徵收增值稅，稅率為5.3%。他表示，門店中很多改善型房源的成交量有了明顯上升。

除了一線從業人員感受到樓市成交加速外，北京市住建委官網統計資料顯示，2023年12月，北京二手住宅網簽量為1萬2963套，比11月上漲3.3%。

業界預計，今年1月京城二手房成交規模有望進一步攀升。

新普宅認定標準有三項要求，其中，「住宅小區建築容積率在1.0（含）以上」這條標準沒有變化；房屋面積標準則有所上調，單套住房建築面積從140平方米（含）以下調整為14平方米（含）以下。

變化最大的是第三項標準，即普宅的判定不再設置房屋總價標準，僅保留單價標準，且單價標準較以前大幅提高。

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