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中國人行操作MLF 存準率預估春節前後下調

記者黃雅慧／綜合報導
（中新社資料照片）
（中新社資料照片）

中國人民銀行在15日開展今年首次中期借貸便利（MLF）操作，機構預測MLF利率有望調降；另一方面，在中國官方持續爭取經濟「開門紅」目標下，配合政府債券前置發行和信貸開年投放，專家預估，春節前後有可能降準。

上海證券報報導，東吳證券研究所所長助理陶川表示，最新通膨數據釋放積極信號，生產與價格反映出復甦動能有待加強，顯示經濟「開門紅」面臨壓力；另一方面，2023年末銀行存款利率調降，已提前為MLF降息「清除障礙」。因此第1季降息必要性增強， 1月落地機率高，至於降準時機可能在春節前後。

民生證券譚毅鳴認為，存款利率新一輪調降，為後續LPR和MLF降息進一步打開窗口。當前海外因素對中國降息的掣肘也在減弱。並預測第1季或有一次降息，發生在1月機率較高。

事實上，如果攤開過往經歷，第1季通常是中國推出貨幣政策關鍵窗口期。中信證券首席經濟學家明明指出，在過去五年裡，有四年均降準或降息，同時人行也會在春節前加大資金投放，以維護流動性平穩運行。

關於MLF動向，銀河證券首席經濟學家章俊認為，1月MLF很可能再次調降10個基點，同時LPR非對稱降息；野村證券預計，2024年上半年人行將分別在1月和4月進行兩次各15個基點的公開市場操作利率和MLF利率的降息，同時可能進行一次25個基點的降準。

花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮認為，如果今年宏觀政策能靠前發力、足量發力，且把握好節奏、加強協調，那麼其對於穩定增長和提振信心的效果將更加明顯，展望2024全年，人行需維持寬鬆立場，以配合財政政策和準財政政策。美聯準會降息在望，外部匯率和資本外流壓力將會緩解。預測今年政策利率會下調20個基點，存款準備金率下調50個基點。

據上一次操作，人行在去年12月15日進行人民幣1.5兆元MLF操作，利率維持2.5%。當日有人民幣6,500億元MLF到期，對沖到期量後，人行通過MLF淨投放資金人民幣8000億元（約1123億美元），創年內新高。也是連續13個月超額續作MLF。

降息 利率 證券

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