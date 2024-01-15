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中國力挺房企融資 開設綠色通道

記者陳宥菘／綜合報導
中國力挺房企融資。圖為福建福州一處正在建設中的房地產樓盤。（中新社資料照片）
中國力挺房企融資。圖為福建福州一處正在建設中的房地產樓盤。（中新社資料照片）

中國住建部和金融監管總局聯合印發「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，要求地級以上城市建立城市房地產融資協調機制，按照公平公正原則，綜合房地產項目的開發建設情況及項目開發企業有關情況，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，推送金融機構，做好融資支持。

人民網報導，通知明確地方政府要發揮牽頭協調作用，各地級及以上城市建立城市房地產融資協調機制，研判房地產市場形勢和房地產融資需求，協調解決房地產融資中存在的困難和問題。

專家認為，這項政策有助於房地產投資穩定、減少房企陷入項目交付風險，能改善行業預期，穩定房市。

通知要求，金融機構要按照市場化、法治化原則做好評估，對正常開發建設、抵押物充足、資產負債合理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求。

對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。

通知強調，進一步明確房地產開發企業主體責任，指導房地產開發企業通過項目銷售、處置存量資產、引入投資者等方式改善自身現金流，督促其合規使用信貸資金，進一步增強銀企互信。

證券時報報導，中指研究院企業研究總監劉水認為，精準支持房地產專案合理融資需求，將有助於房地產產業企穩。

一方面，加速優質房地產專案審批流程，盡快形成實體投資，將有幫助房地產投資穩定；另一方面，暫時遇到困難的項目受到融資支持，將有助於減少項目交付風險，改善行業預期，促進需求釋放，有利於房地產市場穩定。

房地產 融資 投資

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