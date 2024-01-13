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專業研究機構預測 台積營收稱冠半導體 超車三星 英特爾居次

記者尹慧中╱台北報導
2023年半導體廠商美元銷售額排名預測，台積電美元營收有望超車三星奪冠。(歐新社)
2023年半導體廠商美元銷售額排名預測，台積電美元營收有望超車三星奪冠。(歐新社)

知名研究機構加拿大TechInsights旗下半導體市場趨勢研究部門McClean Report（原IC Insights）公布2023年半導體廠商美元銷售額排名預測前25名，三星電子因記憶體市況逆風，導致營收大幅衰退，台積電美元營收有望超車三星奪冠，英特爾居次。

業界分析，由於三星電子半導體營收多數來自記憶體，每當記憶體市場景氣變動，通常排名都會顯著下滑，排名起伏較大，至於晶圓代工龍頭台積電近年營運穩健成長，除了2023年因半導體整體景氣不佳外，出現2009年以來美元營收首度年衰退。

不過，由於許多公司尚未公布去年第4季美元營收結算的官方數據，最終排名仍可能有變動。台積電預計18日法說會才會公布去年結算的美元營收數據，英特爾預計26日才會召開財報會議。

依據該機構推測，台積電2023年美元營收688.52億美元，雖年減9%，仍居冠，其次為英特爾514.01億美元，年減16%，三星電子2022年曾為半導體銷售最大公司，不過，2023年降至第四名，2023年美元營收估計483.04億美元，年減37%。

McClean報告分析指出，去年諸多半導體廠商年衰退因素，主要由於半導體需求下降和智慧手機、個人電腦、資料中心伺服器和其他產品庫存增加。

台積電12日股價早盤一度跌至581元，盤中最高588元，終場收584元，下跌2元，市值約15.14兆元，外資連三日賣超，累計今年以來，外資及自營商均站在賣方，投信法人則站在買方，外資累計賣超2,675張。法人分析，外資動向在選前避險氣氛濃厚，大選後的台積電法說會將成市場焦點。

有別其他研究機構半導體廠商營收排名都排除晶圓代工廠以避免重複計算銷售額，但TechInsights 自 IC Insights 以來就將代工廠納入排名其中，該機構報告同步計算晶圓代工廠、記憶體廠、IC設計公司與整合元件製造廠廠商一起比較。

台積電 三星 加拿大

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