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聯想個人AI PC 將於上半年問市

記者林宸誼／綜合報導

在2024年美國消費性電子展（CES）期間，聯想集團執行副總裁、中國區總裁劉軍表示，今年上半年，聯想將陸續發布個人Agent（智能體）、個人大模型嵌入的AI PC。這將代表聯想將繼續推動AI PC進入新的發展階段。

澎湃新聞報導，劉軍解釋，前期AI PC更像是用戶的個人AI助理，長遠來看則是用戶的數位延伸、數位鏡像，就像「個人用戶的人工智慧雙胞胎」。

劉軍認為，真正成熟的AI PC應具備五大核心特徵：內嵌個人Agent，實現多模態自然語言交互；內嵌由本地大模型和個性化本地知識庫構成的個人大模型；全面標配CPU+GPU+NPU的本地混合AI算力；開放連接豐富的AI 應用生態；提供設備級的本地化個人資料和隱私保護方案。

他認為，AI PC 分為AI Ready 和AI On 兩個階段，AI Ready 階段是具備基本的本地混合AI 算力，能夠為AI PC 的軟體及服務創新提供基本保障，開啟體驗創新；最初階段主要表現為晶片運算架構的升級。

劉軍認為，現階段各廠商包括聯想在內發布的AI PC產品都屬於AI Ready階段產品，真正成熟的AI PC應內嵌個人Agent（智能體）、大模型，或能實現多模態自然語言互動等。他提到，AI PC是今年聯想最重要產品，內部非常重視，投入龐大研發資源，除開發軟體外，還要建立生態系統。

AI 晶片 人工智慧

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