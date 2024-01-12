中國首套房貸利率新低 逾半城市看到3字頭

據不完全統計，中國全國70個大中城市中，有五成以上城市（37個城市）的首套商業性個人住房貸款利率 下限低於4%，來到「3字頭」，且絕大部分城市的首套房貸利率已創新低。統計顯示，有37城首套房貸利率在3.9%~3.6%之間，即五年期LPR-30BP（意指五年期貸款市場報價利率下調30個基點）至LPR-60BP。

第一財經報導指出，在70城中，有15個城市的首套房貸利率為4%，即LPR-20BP，比如杭州、成都、合肥等。僅有北上廣深四個一線城市的首套房貸利率在4%以上，其中，北京首套房貸利率下限為4.2%，而上海、廣州、深圳最低為4.1%，即LPR-10BP。

貝殼研究院市場分析師劉麗杰分析，目前房貸利率處於歷史低位，是自該機構2019年1月有監測數據以來最低利率水平。低利率結合較低首付政策，有助於降低購房需求的入市門檻和貸款成本，進一步促進住房需求的釋放，對於修復市場發揮積極作用。

此前貝殼研究院數據顯示，中國全國首套住房貸款主流利率在2023年全年下降24個基點，從4.10%降至3.86%；二套降了50個基點，從4.91%降至4.41%。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，從近幾個月情況來看，剛需和改善型購房的動力依舊不足，在這種情況下，降低首套房貸利率可能成為2024年比較普遍的選擇。李宇嘉也指出，鑒於2023年三次調降存款利率，而同期五年期以上LPR僅下降10BP，這也為2024年的降息 打開了空間。