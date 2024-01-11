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台積去年營收2.16兆台幣 符合預期達成財測

記者尹慧中／綜合報導

台積電10日公布去年12月合併營收1763億元（台幣，下同，約56.63億美元），下探六個月來低點，月減14.4%，年減8.4%；不過，去年第四季合併營收6255.29億元，攀上年度單季高峰，季增14.4%，符合預期，順利達成財測。

台積電去年度合併營收2.16兆元，雖然年減4.5%，仍為歷史次高。台積電先前曾二度下修去年營運展望，原估計全年美元營收年減約9%，法人以公司釋出的美元財測相關數據換算，去年度新台幣營收約2.15兆元，年減約5%，實際數據為年減4.5%，達成財測目標。不過，台積電去年營收是金融海嘯2009年以來首度出現年衰退。

台積電10日股價收584元，下滑2元，外資及投信法人反手賣超，僅自營商小幅買超。累計今年以來，三大法人合計買超3059張，其中，外資及投信分別買超999張、3462張。台積電周三ADR早盤下跌約1.3%。

台積電先前財測估計，去年第四季美元營收188億美元至196億美元，平均匯率假設基礎約1美元兌新台幣32元。法人原本以此推估，台積電上季新台幣營收約介於6016億元至6272億元，是全年高峰，去年12月業績介於1517.71億元至1779.71億元，實際數據符合預期。

法人預期，台積電今年將跟隨產業趨勢恢復年成長。台積電總裁魏哲家在去年10月法說會提到，預期台積電2024年可望恢復健康成長，當時看AI應用帶動以及3奈米需求比三個月前來得好。

台積電預計18日召開法說會並釋出最新展望。由於台積電2024年營收有望重啟成長，法人看好，台積電隨著半導體景氣復甦與庫存去化告一段落以及AI應用成長，2024年不論新台幣或美元營收都有機會挑戰新高，估計美元計算營收有望跨越800億美元大關。

法人預期，2024年台積電成長動能主要來自高速運算、AI加速器、手機滲透率提升等應用領域，全年美元營收有望翻越820億美元，換算年成長約14％至16%，將首度突破800億美元關卡。

台積電 AI 匯率

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