台灣代工大廠 廣達上月營收額 跌破千億元台幣

台灣代工大廠廣達9日公告去年12月合併營收跌破新台幣千億元大關、降至新台幣929.03億元（約29.9億美元），月減10.3%，反映即便AI 伺服器需求強勁，仍難敵歐美消費性筆電旺季出貨高峰已過，傳統筆電出貨量下滑的衝擊。

廣達去年12月合併營收仍較前年同期成長12.6%；去年第4季合併營收新台幣2878.96億元（約92.9億美元），為年度單季業績高峰，季增0.49%，年減11.7%；去年度合併營收勉力守住新台幣兆元大關、達新台幣1兆856.11億元（約350.3億美元），年減15.29%。

廣達表示，受歐美消費性筆電出貨已過影響，去年12月筆電出貨量370萬台，月減2.63%；去年第4季筆電出貨量1040萬台，季減二成，年減18.8%；去年度筆電總出貨量4690萬台，符合先前預期的4500萬至4700萬台區間，但較2022年的5770萬台衰退19%。

廣達強調，即便去年第4季筆電出貨量下滑，但伺服器、車用電子等毛利相對較佳的雲端 產品，出貨動能維持強勁，帶動單季營收站上全年最高。

廣達去年11月法說會時預期，2023年整體筆電出貨量將與2022年持平，但由於目前需求能見度仍偏低，後續出貨量還是得觀察今年整體總體經濟狀況。

市場最關注的AI相關應用方面，廣達早已積極布局AI PC領域。廣達董事長林百里先前表示，隨著AI算力需求飛速成長，市況相當樂觀，即便消費性電子產品表現看來平淡，AI依舊不錯，特別看好AI PC、AI伺服器、AI車電等三大產品後市。

林百里認為，目前AI PC市場才剛起步，是很好的投入時機，各家業者都還在嘗試，不確定產能需要多少，但應該是很好的機會，當使用者對生成式預訓練轉換（GPT）需求愈多，對AI PC的需求也會隨之成長。