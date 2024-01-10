中國民航業虧損縮小 去年賠42億美元 官方要求加大投入運力

中國民航局預估，2024年國際航線恢復到2019年的八成。（中新社）

第一財經報導，中國民航業者2023年虧損近人民幣300億元（約42.1億美元）。為此，中國民航局在內部會議上為2024年定下了「行業整體盈利」的目標。而2023年未能獲利的原因在於國際線市場復甦緩慢，業內人士認為2024年民航能否賺錢，國際航線市場的恢復速度有重要的決定作用。

中國民航局長宋志勇在近日召開的2024年民航工作會上透露，2023年中國民航全行業大幅減少虧損人民幣1872億元（約262.9億美元）。陸媒指出，由於2022年中國民航全行業虧損達人民幣2160億元（約303.4億美元）。估算下來，民航在2023年還是虧了近人民幣300億元。

2020年到2022年的疫情 三年，民航業累計虧損近人民幣4000億元（約561.9億美元）。進入2023年，中國國內航空市場隨著疫情的放開迅速復甦，國內航線客運規模已經超過疫情前水平，比2019年增長1.5%。

但國際客運則未能有如此復甦景象。2023年，中國民航的國際客運航班整體只恢復至2019年的37.5%，從年初的不足10%到年底的55.8%。國際航線無法恢復，代表大量原本要執飛國際遠程航線的寬體客機要回到國內市場「內卷」，也影響航空公司的票價水平和飛機利用率以及客座率。

人民網報導，中國民用航空局數據顯示，至2023年底，中國國際客運定期航班恢復至每周4782班（每個往返記為1班），約為疫情前的62.8%。其中，中方航空公司執行3223.5班，占比67%，恢復至疫情前約73.5%﹔外國航空公司執行1558.5班，占比33%，恢復至疫情前約48.1%。

宋志勇在工作會上表示，「隨著中國居民消費從疫後恢復轉向持續擴大，新型城鎮化和鄉村振興統籌推進，對民航的有效需求將進一步擴大，國內客運將繼續穩定增長，預計全年國內航線旅客運輸量將達6.3億人次，超過2019年7.7個百分點，春運、暑運、十一等旺季表現更加令人期待」

此外，民航局預計2024年國際客運市場將加快恢復，到2024年底每周達6000班左右，恢復至疫情前約80%。民航局綜合司副司長孫文生透露，目前民航局已經要求各航空公司在確保運行安全的基礎上根據市場需求加大國際航線。