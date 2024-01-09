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艾司摩爾新掌門人亞洲行 祕訪台鏈

記者尹慧中、李珣瑛／綜合報導

全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）新掌門人及現任高層將啟動亞洲行，前往台灣、南韓與日本等地拜訪客戶，傳出首站將來台拜訪大客戶台積電，並可能與家登、帆宣等協力廠會面，進一步深化合作關係，也凸顯台灣雖面臨地緣政治壓力，仍深獲全球半導體產業重視。

台積電等遭點名受訪的企業，8日不回應相關傳聞；艾司摩爾也未證實。至於艾司摩爾高層訪台時間，外傳最快會在台積電下周四法說會前後。

據了解，台積電是艾司摩爾最大客戶，全球極紫外光（EUV）機台保有營運量，台積電占比達65%，其餘客戶包含記憶體大廠三星電子、SK海力士以及日本Rapidus、美國英特爾等。

艾司摩爾去年11月宣布擬任命商務長富凱（Christophe Fouquet）為下任總裁暨執行長，新人事案預計今年4月24日召開的年度股東大會中發送通知。現任總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）將於4月24日退休，此外，Jim Koonmen將被任命為客戶長。

據悉，此次艾司摩爾高層來台，將由溫彼得、富凱領軍，將先前往台積電，之後還會與家登、帆宣等協力廠會面，強化與台廠的合作關係，並針對產業趨勢等交流。艾司摩爾高層訪台後，傳會再前往韓國、日本等地。

艾司摩爾協力夥伴方面，家登主要提供半導體光罩傳載解決方案，在先進製程必備的極紫外光光罩盒市占率超過七成，居龍頭地位，客戶包括台灣與美國半導體大廠。

家登旗下家碩主要業務為提供半導體設備及相關零組件設計、製造、銷售及維修服務，主要應用於EUV光罩及高階製程光罩傳載自動化技術解決方案，共同與客戶建立緊密堅強的合作關係。

帆宣是極紫外光機台次系統模組代工廠，也是美商應材代工供應鏈，儘管半導體景氣去年降溫，帆宣因產品多元化，在手訂單維持新台幣600億元（約19.3億美元）高水位，看好今年營運仍可平穩，2025年迎來大爆發。

台積電 日本 供應鏈

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