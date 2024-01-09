上證跌不停 失守2900大關 下探一年低點

A股跌跌不休，8日收盤再破前低，上證指數跌破2900點整數關卡。（路透）

A股跌跌不休，8日收盤再破前低，上證指數跌破2900點整數關卡，續創一年低點，深成指更創下四年低點，外界關注官方是否有新的救市措施。

上綜指1日下跌1.42%，收2887.54點；深成指跌1.85%，收8947.72點；創業板指跌1.76%，收1744.41點。其中深成指、創指繼續刷新自2019年8月及2020年1月以來新低。

Wind統計顯示，滬深兩市共382檔股票上漲，4733檔股票下跌，呈現跌多於漲的格局；此外，滬深兩市成交總額人民幣6576億元（約924.7億美元），較前一交易日減少人民幣787億元（約110.6億美元），持續呈現量縮格局。

分析人士指出，受到外圍資金面偏緊，中國12月經濟數據不甚理想，弱復甦導致不安情緒蔓延，加上人民幣匯率 再走軟，令市場加速探底。

A股自2023年以來一路下探，從3000點保衛戰到至今2900點保衛戰。市場都在關注市場底部何時到來。

瑞銀全球投資 銀行大中華研究部總監連沛堃8日在上海大中華研討會表示，當前A股估值太便宜，MSCI中國指數本益比（PE）僅有8倍，今年會有15%的上行空間。

法巴銀行亞太宏觀研究統籌總監兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成指出，陸港股市雖然估值便宜，但過去幾年對政策敏感度高，而且未見再有高增長，因此對兩地股市看法中性。

國聯證券 認為，中國A股市場賺錢效應較差，2024年在美國升息周期結束後全球將迎來流動性轉折點，這將有助於為A股市場行情復甦反彈創造正向驅動力。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，A股最壞時間已過，因企業盈利已開始反彈、政策繼續發力，以及投資者信心有望改善。瑞銀預測，滬深300指數今年每股盈利年升幅8%。並預計今年仍有降息降準空間，中國房地產政策亦會加碼。