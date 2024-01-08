Jefferies預估：蘋果iPhone今年在中國的銷量 降幅將達兩位數

Jefferies以Edison Lee為首的分析師團隊預估，iPhone今年在中國的銷量將進一步下滑。（路透）

Jefferies以Edison Lee為首的分析師團隊預估，蘋果公司（Apple）iPhone 在中國的銷售頽勢將惡化，今年銷量恐進一步下滑。

Lee和同事周日撰寫報告引述業界數據說，蘋果最新一代iPhone去年在中國市場的銷售，起步異常遲緩，年減幅最近擴大到30%。中國行動市場的其他業者去年12月則見成長，華為 因最新款智慧手機Mate 60系列而成長最快。

在iPhone 15於9月上市的前幾周，華為推出採用國產晶片 的新旗艦手機Mate 60 Pro，引爆愛國情懷，挽回部分先前流失給蘋果的用戶。Jefferies估計華為2023年出貨3,500萬支智慧手機，供應受制使得銷量無法再衝高。

蘋果12月銷量下滑達兩位數，Jefferies估計2024年的跌幅也差不多。上周，蘋果手機在各大網購平台的打折幅度都擴大，衝擊平均售價但沒能刺激銷量成長。

2020年，美國禁止台積電在內全球領先晶片製造商供貨華為後，蘋果在中國的市占率向上成長。但華為重返行動市場競爭力使其逐漸贏回市占，該公司正開發自己的軟體生態系統，以與蘋果的iOS和Alphabet的Android競爭。