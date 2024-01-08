中國證監會救市 鼓勵發股票基金 專家認為市場信心不足 成效有限

中國提振股市再出招，路透援引四位消息人士的話指出，北京當局已非正式地要求中國一些基金管理公司優先推出股票基金，而不是債券 基金等其他產品，因為當局正忙著重振近年表現落後的A股市場。

一位在國有共同基金工作的消息人士表示，證監會最近要求一些基金經理，在推出任何新的債券基金之前，必須推出至少四檔新的股票基金。

不過，新年伊始，中國基金發行市場上仍延續「債券基金占優，權益基金（包括股票基金、房地產投資 信託基金、混合型基金）遇冷」的態勢。

消息人士稱，中國證監會最近幾周向中國一些最大的共同基金經理提出「窗口指導」，也就是來自監管機構的非正式口頭建議，希望基金公司能積極推出股票型基金。

中國證券 投資基金業協會此前公布數據顯示，截至去年11月底，中國國內共同機基金總規模達到人民幣27.45兆元（約3.8兆美元），是其資本市場的重要支柱，然而中國A股市場觸及多年低點之際，過去一年共同基金銷售表現乏力，尤其以股票基金的銷售顯著減少。

面對市場信心不足，中國政府近期持續推出穩市政策，包括將股票交易印花稅減半，放緩首次公開發行（IPO）步調等措施。但業內人士分析，相關政策恐不足以恢復市場信心。

儘管採取了這些措施，中國股市仍是2023年全球表現最差的市場之一，以大型藍籌股為主的滬深300指數去（2023）年下跌了11%，而全球股市上漲20%。

方德金控（Forthright Holdings Co）首席經濟學家夏春表示，他懷疑推廣股票基金是否會產生重大影響。「市場低迷的時候，股票基金很難賣出去，行銷成本很高，但效果很低，這種事情最好讓基金公司自己決定。」

上海證券報報導，統計顯示，截至1月4日，正在發行的122檔新基金中，有近四成是偏債基金，不少基金公司也將債基作為年初的重點新品進行推廣。

回看2023年基金發行數據，債券型基金發行占新發基金的比例高達71.26%，為過去十年中的最高，而股票型基金和混合型（平衡型）基金發行合計占比僅25%左右，「債強股弱」特徵相當顯著。

發行端的強弱取決於基金績效表現。在過去一年權益市場震盪的環境中，債券基金是少數的資產「避風港」之一。銀河證券基金研究中心統計顯示，長期純債債券型基金2023年平均淨值成長率達3.79%，普通債券型基金（可投可轉換公司債）2023年平均淨值成長率為3.67%。