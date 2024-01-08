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廣州力拚都市改造 推行「房票安置」新政

記者陳宥菘／綜合報導
廣州通過房票安置實施計畫，由荔灣區土地開發中心發出全市首張房票。（新華社資料照片）
廣州通過房票安置實施計畫，由荔灣區土地開發中心發出全市首張房票。（新華社資料照片）

中國廣州日前審議通過房票安置實施計畫，決議在荔灣區的石圍塘舊城改造計畫試點，率先推進房票安置新模式，由荔灣區土地開發中心發出全市首張房票，成為廣州第一個頒發房票的舊改項目。分析指出，此舉將有利於提振該區房市，以及推動「三大工程」相關工作。廣州也打響一線城市房票安置「第一槍」。

所謂的「房票安置」是一種金錢補償方式，但並非直接將補償金發給拆遷戶，而是根據補償標準對被拆房屋進行價值評估，以類似於購房券的形式發放至拆遷戶手中，其可使用該房票到一定區域置換房屋。

南方都市報引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析指出，對市場來說，房票安置好處是可將拆遷引發的需求，再引導到房市。

中指院分析師孟新增表示，2024年可望成為城中村改造的啟動之年，雖然城中村改造對房地產銷售、投資的實際拉動或較為有限，但對預期影響至關重要。

值得一提的是，在廣州發放首張房票之際，深圳當局日前發布有關城中村改造徵求意見稿，改造涉及的總建築面積約2.2億平方公尺，占全市建築面積逾40%，居住人口占全市約60%，規模相當大。

這也與中國當局政策相符。去年底，中共多場重要會議都提到，要加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。

而此前中國人民銀行（中國央行）也明確表示，為「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持。人行去年12月已向三大政策性銀行淨發放抵押補充貸款（PSL）人民幣3500億元（約492億美元），主要用於推動「三大工程」。

分析指出，PSL大規模新增，或意味著「三大工程」在2024年全面啟動。這將有助於緩解房地產投資下行態勢，推動基建投資繼續保持較高增長水準。

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