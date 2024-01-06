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資不抵債 中植集團聲請破產清算

記者葉文義／綜合報導
以「定融」理財產品為主的中植集團驚傳因為資不抵債，進入了破產清算程序，財務缺口高達數千億人民幣。(中新社)
以「定融」理財產品為主的中植集團驚傳因為資不抵債，進入了破產清算程序，財務缺口高達數千億人民幣。(中新社)

繼去年11月「中植系」旗下財富公司被警方通報涉嫌違法犯罪立案偵查後，5日北京市第一中級人民法院消息，債務人中植企業集團有限公司（中植集團）以不能清償到期債務，資產不足清償全部債務，且缺乏清償能力為由，向法院聲請破產清算。

關於中植集團資產負債情況，北京市第一中級人民法院民事裁定書披露，中植集團公司提交《資產負債表》顯示，至去年10月31日，中植集團公司資產總計人民幣93.85億元（約13.1億美元），負債合計人民幣95.85億元（約13.4億美元），已資不抵債。

中植集團公司資產由流動資產及非流動資產構成，其中流動資產包括貨幣資金只剩人民幣180.86萬元（約25.3萬美元）、其他應收款人民幣29.31億元（約4.1億美元），非流動資產包括長期股權投資、辦公設各等固定資產、投資性房地產及電子軟體等無形資產。

以「定融」理財產品為主的中植集團驚傳因為資不抵債，進入了破產清算程序，證實了「中植暴雷」的情況，財務缺口高達數千億人民幣。

成立於1995年的中植集團是「中植系」的核心公司，根據三聯生活週刊報導，去年11月22日，中植集團已經發布一封致投資者的公開信，為產品發生實質性違約向投資者致歉。並且首次公布了集團的資產負債情況，當時按照通報，中植集團的總資產約人民幣2000億元（約280.7億美元），負債本息約為4200億元到4600億元（約589.6億美元到645.8億美元），意味著僅以帳面資產來看，中植集團已經資不抵債，處於「技術性破產」。

中植系的理財產品主要以信託和「非公開定向融資計畫」（定融）產品為主，投資門檻較高，以有錢人居多，大量產品通過未經許可的偽金交所備案發行。中植系旗下一位理財經理曾經透露，中植系投資產品單個300萬元（約42.1萬美元）以上的投資人有15萬人之多。

2023年11月26日，北京市朝陽警方發布公告指出，依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，警方表示，為了全面查清案情、全力追贓挽損，請投資人進行報案登記。

定融產品近期在中國爆雷情況嚴重，根據北京大成律師事務所介紹，定融產品全稱為「非公開定向融資計畫」，又稱「非標準公司私債」，通常是指在地方金融資產交易中心（金交所）備案，向特定投資者非公開發行，約定在一定期限內還本付息的直接融資工具。

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