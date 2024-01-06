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去年營收大立光回暖 鴻海歷年次高

記者鍾張涵／綜合報導

消費性電子產品景氣如何？蘋果供應鏈兩大關鍵廠商鴻海集團、手機鏡頭之王大立光5日陸續公布去年全年營收及今年首季展望。其中，鴻海2023年自結營收為新台幣6兆1596億元（約1981.8億美元），創歷年同期次高，略優於市場預估；大立光全年合併營收新台幣488.42億元（約15.7億美元），也較前年成長2%。

大立光5日公布自結12月合併營收為新台幣47.81億元（約1.5億美元），較上月營收衰退30%，較去年同期成長19%；第4季合併營收新台幣178.83億元（約5.7億美元），季增31%，年增24%。

大立光營收自去年7月突破新台幣30億元（約9652萬美元）大關後一路高歌猛進，前11月合併營收較去年同期年增1%，正式重返正成長軌道。5日再公布的12月營收雖較前1個月衰退，但第4季營收為2019年來單季新高，業績苦盡甘來。

產品比重顯示高階鏡頭比重增加：2000萬畫素以上產品占上月合併營收比重2至3成。

大立光下周舉辦法說會，執行長林恩平日前證實高階鏡頭需求回溫，客戶新機賣得較預期好，但今年首季將受制季節性因素。

市場分析，大立光12月營收驟減三成，主要因蘋概新機拉貨高峰期已過。大立光因iPhone 15外購零組件稜鏡增加，加上華為新機Mate 60 Pro助攻，去年下半年逐月營收跳躍性增長，一路飆高至去年11月達67.9億元創新高。

儘管本季處於傳統淡季，不過外界預期，非蘋新機陸續接棒上陣，三星預計近日發表旗艦Galaxy S24系列新機，華為上半年也將推出新款旗艦P70系列，且OPPO、榮耀等也看好今年銷售展望，其中，高階市場增幅較為明顯，市場看好，大立光受惠大。

大立光董事長林恩平在前一次法說會已釋出「高階鏡頭鏡頭有回溫」的訊息，並預期今年包括主鏡頭、大光圈、潛望式鏡頭或混合鏡頭（G+P玻璃加塑膠）詢問度都更多，看好手機鏡頭規格持續升級。

外資看好，大立光受惠規模經濟、良率提升、平均單價（ASP）提升，去年第3季毛利率42.56%已是谷底，加上華為回歸手機市場，鏡頭朝向混合鏡頭推進，勢必加大其他品牌升級壓力，隨智慧型手機產業景氣已落底回溫，高階手機鏡頭受景氣負面影響告一段落；尤其陸系手機新產品鏡頭畫素提高，且採用潛望式鏡頭機型也增加，均有助於大立光後市營運。

鴻海5日公布12月營收新台幣4601億元（約148億美元）亦優於市場預估，全年自結營收也創歷年同期次高。但各產品中，「元件及其他產品類別」持平，消費智能產品類別、雲端網路產品類別及電腦終端產品類別都略衰退。鴻海預估今年首季進入淡季。

鴻海 華為 雲端

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