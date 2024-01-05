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趙明：榮耀不可能再變成華為 將邁向全球化公司

記者林宸誼／綜合報導
榮耀CEO趙明表示，榮耀要成為全球化公司，逐漸把公司交給公眾。（取材自微博）
榮耀CEO趙明表示，榮耀要成為全球化公司，逐漸把公司交給公眾。（取材自微博）

華為體系獨立三年多以來，榮耀和華為的關係，也從之前的「兄弟」變成了競爭對手。榮耀CEO趙明表示，華為的核心價值觀在榮耀保留了下來，「但榮耀不可能再成為華為了。」至於外界關心榮耀上市進度，他指出，榮耀要成為全球化公司，逐漸把公司交給公眾。

IT之家報導，趙明在微博發布了與香港鳳凰衛視主持人竇文濤的對話影片。影片中，當被問及現在榮耀和華為相同的是什麼？不同的又是什麼？趙明表示，榮耀相當於從華為這棵大樹上切下來的一根粗壯枝芽。

他認為，實際上華為的核心價值、文化，這種精神在榮耀是傳承下來了，但同時，不同的土壤、不同的生存環境、不同的經歷，也讓榮耀產生了全新的變化，「榮耀不可能再成為華為了，我們也不是華為了。」

趙明也表示，雖然離開了熟悉的麒麟晶片，包括鴻蒙作業系統現在也不是榮耀的，但即便是從零開始，榮耀還是可以超越所有的人。

他提到，在商場、市場上和華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，都不會對彼此手下留情。在商場上或是在市場上競爭，只是在產品上針鋒相對，在產品行銷上你來我往。

快科技報導，關於榮耀上市進度，他表示，從企業的角度來講，因為上市是一個融資的行為，是把自己的努力變現的過程，「坦率地講，今天的榮耀利潤的兌現率是120%到130%，帳上躺著人民幣幾百億現金流。」

趙明提到，在這個過程中，榮耀要成為一個開放的、全球化的公司，一定要逐漸地把公司交給公眾，增加透明度，讓榮耀的管理和方方面面都經得起專業機構、公眾、投資者的審視。

據了解，在2023年11月榮耀100系列手機發布會後，趙明指出：「我們肯定在大陸Ａ股上市，而計畫會由股東和董事會來定，自己作為CEO還是做好經營。」

華為 CEO 投資

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