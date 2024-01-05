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中國4大國有資管公司財務表現不佳 遭惠譽降評

記者黃雅慧／綜合報導
國際知名信評機構惠譽下調中國四大國有資管公司評級，圖為中國華融。（取材自微博）
國際知名信評機構惠譽下調中國四大國有資管公司評級，圖為中國華融。（取材自微博）

國際知名信評機構惠譽（Fitch Ratings）下調中國四大國有資管公司（AMC）評級，將中國信達評級展望列為「穩定」，但將中國東方、中國華融與中國長城等三家列入負面觀察名單。主因在於反應官方支持的預期降低。

惠譽將中國信達及中國東方的發行人違約評級由「A」下調至「A-」；中國華融及中國長城的發行人違約評級由「BBB+」調低至「BBB」。

惠譽指出，鑑於一些資產管理公司的財務表現不佳和資本限制，以及政府對該行業的支持立場不一致，中國官方向全國性資產管理公司提供及時特別支持的傾向已經減弱。這削弱資產管理公司有效管理金融系統不良資產的能力。

至於將中國信達評級展望為穩定，惠譽表示，其資本實力和內部盈利能力更強。料中國信達將承擔更多政策責任以支持金融穩定，而其他三家資產管理公司則能渡過經濟低迷期。

惠譽認為，中國資產管理公司的資產品質與獲利能力主要壓力來自於房地產市場低迷與經濟挑戰，但他們預計資產管理公司盈利終將恢復，但因為其對房地產行業直接投資和大量房地產抵押品，恢復速度將取決於房地產行業。

這部分短期不會有大幅改善，因為疲軟的房地產行業將透過對營建業和家庭產業影響持續拖累內需。

據了解，中國華融、中國長城、中國東方、中國信達誕生於1999年亞洲金融風暴之後，專門接收從工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大國有銀行剝離出來的不良資產。

其中，中國華融在2022年3月宣布大股東易主中信集團，並於去年11月在港交所公告指出，預計將更名為「中信金融資產」。外界認為大陸資產管理公司未來或將進行洗牌。

惠譽 房地產 投資

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