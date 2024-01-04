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中國38城企業 招聘薪資下滑

記者謝守真／綜合報導

中國知名招聘網站「智聯招聘」近日發布最新「中國企業招聘薪酬報告」，顯示2023年第4季在其監測的38個中國核心城市當中，企業平均招聘薪酬為每個月1萬0420元（人民幣，以下同，約1463美元），較前年第4季則下降1.3%。

智聯招聘報告統計數據顯示，上海以1.38萬元平均招聘月薪居於榜首，連續四季排名第一；北京則以1.35萬元平均月薪排名第二；第三名則是深圳，平均招聘月薪約為1.30萬元；第四杭州，平均招聘月薪1.21萬元。

蘇州、南京、寧波、廈門和廣州、珠海等城的招募薪資也排名前十，平均招聘薪資皆超過1萬。

從報告中的招聘薪資成長率來看，成長前十的城市裡，長三角占有五席。其中，無錫增速第一，去年第4季招募薪資年增4.5%；寧波、蘇州、杭州、合肥年增率分別為3.7%、1.6%、1.5%和1.3%，也位居前十。

在產業上，金融業第4季招聘薪資仍處領先地位。其中，基金／證券期貨／投資業平均招聘薪酬仍最高，達1.38萬元。

在職業上，人工智慧工程師去年第4季超越晶片工程師，升至高薪職業榜首，平均招募月薪約2.27萬元。晶片工程師的招募月薪約為2.22萬元，居第三。本季接觸性服務職缺的招募薪資的增速領先。

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