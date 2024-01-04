中國新茶飲「雙雄」蜜雪冰城、古茗控股 赴港IPO

蜜雪冰城（左）、古茗（右）已向港交所遞交上市申請，中國新茶飲市場混戰升級。（記者林宸誼／攝影）

2024年開年伊始，中國新茶飲產業十分熱鬧。蜜雪冰城、古茗控股都向港交所遞交IPO招股書，尋求港股上市。中國茶飲業內人士分析，作為目前中國茶飲市場體量的冠亞軍，蜜雪冰城、古茗兩品牌相繼IPO，將催動新茶飲產業競爭加劇。

距離2021年6月奈雪的茶正式在港交所掛牌上市，已經過去近兩年半時間，但如今中國新茶飲上市公司，依舊只有奈雪一家。

截止2023年9月30日，蜜雪冰城在全球擁有3萬6153家門市，覆蓋中國及海外11個國家。雖然處在人民幣6元這樣的低價格定位，但蜜雪冰城的營收和利潤 不容小覷，2023年前九個月，蜜雪冰城營收153.93億（人民幣，以下同，約21.6億美元），淨利24.53億，分別年增46%、51%。

蜜雪冰城表示，主要透過加盟模式展開業務，絕大部分收入來自向加盟店銷售商品及設備。截至2023年9月底，蜜雪冰城超過99.8%的門市為加盟店。

九派新聞報導，蜜雪冰城在中國年輕人群體中擁有較高知名度，「低價」策略讓不少網友稱它為「荷包守衛者」、「（人民幣）10元以下無對手」，蜜雪冰城在中國極有辨識度。

古茗招股書顯示，截至2023年底，品牌門市數超過9,000家。2023年門市販售出現製飲品12億杯，商品銷售額超過192億。業績方面，2021年、2022年及2023年前九個月，古茗營收分別為43.8億、55.5億及55.7億，淨利分別為2399.2萬、3.7億及10.02億。

提及未來發展規畫，古茗表示，目前古茗在中國仍有19個省尚未進駐，每年根據包括市場動態、競爭格局及其他戰略考量等多項因素選擇目標省份，還將進一步擴張門市，提升市占率。古茗也稱，將持續評估進入境外市場的機會。

實際上，去年以來，不少中國新茶飲公司屢被傳上市。2023年8月，茶百道向港交所提交IPO招股書，滬上阿姨、霸王茶姬等品牌也接連傳出上市消息。

業內人士表示，新茶飲公司籌畫上市迎來好時機。一方面，相關政策鼓勵企業上市融資 ，支援民營企業發展的指導文件不斷落地，讓新茶飲公司籌畫上市充滿信心。

另一方面，今年以來，新茶飲消費增速明顯，而中國二、三線城市等下沉市場仍有較大增長空間，這一時期上市將為二級市場和自身估值帶來更大想像空間。