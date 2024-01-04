人行挺三大工程 注資3500億人民幣

中國人民銀行官網發布，2023年12月，三家政策銀行國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款 （PSL）3500億元（人民幣，以下同，約490.99億美元）。市場分析指出，PSL可能用於支持「三大工程」建設，即規畫建設保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

抵押補充貸款是指中央銀行以抵押方式向商業銀行發放貸款，合格抵押品可能包括高信用評級的債券類資產及優質信貸等，也是貨幣政策工具之一。

第一財經日報報導，單月新增3500億元，是PSL有史以來第三高。前兩次分別為2022年11月，新增3675億元；2014年12月，新增3831億元。先前PSL主要投入房地產 相關領域市場。

截至2023年底，期末抵押補充貸款餘額為3.25兆元。PSL票面利率2.4%，較1年期MLF（中期借貸便利）利率低10基點（BP，即0.01%），業內人士認為，未來PSL利率有下降空間。

對於此次三大政策性銀行獲得新增PSL，中信證券首席經濟學家明明表示，PSL是人行貨幣政策工具之一，由人行向政策性銀行提供期限長、成本低的資金支援，兼具基礎貨幣投放和定向貸款支持兩大功能定位。

人行行長潘功勝日前表示，為保障性住房等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，推動構建房地產發展新模式。

明明認為，當前保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」專案，需要大量中長期低成本資金，預計本輪新增PSL資金將主要投資 於上述領域，且規模可能不止3500億元，後續PSL或將繼續投放。

華泰證券研究所副所長張繼強指出，當前房地產仍面臨一定壓力，基建投資也在放緩，微觀主體活力不足。同時，推進「三大工程」建設，工程推進需資金支持，PSL是合適的資金來源。

明明表示，參考「十三五」期間棚改（都更）經驗，PSL對於項目投資的撬動效果大約為1比2.5。PSL投放將對穩增長有著顯著的拉動作用，假設新增5000億元，不僅將帶動全年社會固定資產投資增長0.5到0.7個百分點，也有助於提振市場情緒，改變部分投資者的悲觀預期。