我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

人行挺三大工程 注資3500億人民幣

記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行官網發布，2023年12月，三家政策銀行國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）3500億元（人民幣，以下同，約490.99億美元）。市場分析指出，PSL可能用於支持「三大工程」建設，即規畫建設保障性住房、城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。

抵押補充貸款是指中央銀行以抵押方式向商業銀行發放貸款，合格抵押品可能包括高信用評級的債券類資產及優質信貸等，也是貨幣政策工具之一。

第一財經日報報導，單月新增3500億元，是PSL有史以來第三高。前兩次分別為2022年11月，新增3675億元；2014年12月，新增3831億元。先前PSL主要投入房地產相關領域市場。

截至2023年底，期末抵押補充貸款餘額為3.25兆元。PSL票面利率2.4%，較1年期MLF（中期借貸便利）利率低10基點（BP，即0.01%），業內人士認為，未來PSL利率有下降空間。

對於此次三大政策性銀行獲得新增PSL，中信證券首席經濟學家明明表示，PSL是人行貨幣政策工具之一，由人行向政策性銀行提供期限長、成本低的資金支援，兼具基礎貨幣投放和定向貸款支持兩大功能定位。

人行行長潘功勝日前表示，為保障性住房等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，推動構建房地產發展新模式。

明明認為，當前保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」專案，需要大量中長期低成本資金，預計本輪新增PSL資金將主要投資於上述領域，且規模可能不止3500億元，後續PSL或將繼續投放。

華泰證券研究所副所長張繼強指出，當前房地產仍面臨一定壓力，基建投資也在放緩，微觀主體活力不足。同時，推進「三大工程」建設，工程推進需資金支持，PSL是合適的資金來源。

明明表示，參考「十三五」期間棚改（都更）經驗，PSL對於項目投資的撬動效果大約為1比2.5。PSL投放將對穩增長有著顯著的拉動作用，假設新增5000億元，不僅將帶動全年社會固定資產投資增長0.5到0.7個百分點，也有助於提振市場情緒，改變部分投資者的悲觀預期。

貸款 投資 房地產

上一則

中國38城企業 招聘薪資下滑

下一則

台積目標價 瑞銀砍至750元台幣

延伸閱讀

Max Long專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價
前中國央行官員洩密受賄加內線交易 判刑16年半

前中國央行官員洩密受賄加內線交易 判刑16年半
直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行
人民幣超越日圓 成為國際支付第4大貨幣

人民幣超越日圓 成為國際支付第4大貨幣

熱門新聞

理財Q&A／我應該擁有幾個銀行帳戶？

2024-01-01 01:00
中國太陽能市場出現淘汰賽。（新華社）

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

2023-12-28 01:14
美元料創2020年以來最差年度表現。（路透）

市場押注Fed至少降息6碼 美元料創2020年以來最差年度表現

2023-12-28 19:54
自從美國聯準會（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在Fed何時啟動降息循環、降幅會有多大。檢視數十年來Fed啟動降息的歷史資料，答案或許呼之欲出。圖／路透

2024年Fed啟動降息 尚待什麼條件到位？

2023-12-30 16:30
美股2024年展望樂觀。（路透）

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

2023-12-28 23:49
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍