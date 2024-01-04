台積目標價 瑞銀砍至750元台幣

外資瑞銀證券 開出2024新年第一槍，將台積電 目標價由760元降至750元（台幣，以下同，約24.12美元）、維持「買進」評等。台積電3日股價跳空重挫跌破月線，終場以下跌15元至578元收盤、跌幅2.5%，回吐去年年末以來的漲幅。

瑞銀半導體產業分析師艾藍迪（Randy Abrams）表示，由於台積電首季較低的產能利用率、匯率變化、及遞增的折舊，使得首季美元計價營收估將季減7%。

基於考量微降的毛利率與匯率影響，艾藍迪將台積電2024年每股稅後純益（EPS）由38元調降至37.5元，並將台積電目標價由760元降至750元，開法人圈新年度調降台積電目標價的第一槍。

不過，艾藍迪也指出，台積電今年營運預期仍將強勁成長，2024年營收有望年增24%。主要受惠五大利多的驅動，包括：一、英特爾CPU外包；二、AI 在GPU/ASIC上的發展。

三、蘋果與非蘋的智慧型手機、平板電腦、Mac等將引領3奈米的發展而帶動需求；四、代工價格堅挺；五、庫存風險減緩，可擺脫20年來最嚴重的出貨量下降。

而基於3奈米產能提升，預計台積電2023年資本支出將達到310億美元，2024年則為300億美元。

艾藍迪也表示，台積電在未來18個月皆處於成長的最佳態勢，因其在4奈米與3奈米的高市占率，有望受惠邊緣AI（Edge AI）的成長，從而帶動PC、智慧型手機和物聯網（IoT）等大型終端市場，因此仍維持「買進」評等。

而外資高盛證券則將台積電目標價由725升至758元、維持「買進」評等。高盛證券半導體產業分析師呂昆霖預估，台積電2024年營收有望年增22％，主要可受惠於補貨需求和AI增量的貢獻、3奈米收入挹注、及英特爾的外包等利多支持，認為AI需求將保持穩定，而AI PC與AI手機等邊緣AI將成為營收能否進一步成長的關鍵。

呂昆霖表示，看好台積電長期前景，相信技術領先地位和執行力使比同行更有能力抓住行業的長期成長機會，特別是在5G/AI/HPC/EV等領域，且專注海外擴張的新戰略，將有助於改善市場對其地緣政治擔憂的情緒並支撐其股價表現。