紐頓注資生變 恒大汽車救命錢沒了

由於紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方並未同意延長截止日期，該認購協議已於2023年12月31日失效，恒大汽車再度失去「救命錢」。（路透資料照片）

新年才剛開始，恒大 汽車再度失去「救命錢」。恒大汽車公告稱，由於紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方並未同意延長截止日期，因此紐頓集團認購協議已於2023年12月31日失效。

每日經濟新聞指出，在上述公告發布後，新年首個交易日，恒大汽車股價大跳水。在2日當天，恒大汽車股價開盤大幅下跌，最高跌幅達18.63%，最終以下跌近12%收盤。在股價波動背後，顯示出投資 人對紐頓注資恒大汽車再生變的擔憂。

紐頓與恒大汽車的注資合作，最早始於去年8月14日。恒大汽車當時宣布，其獲得紐頓集團首筆5億美元戰略投資，另有人民幣6億元（約8464萬美元）過渡資金將自公告後五個工作天開始陸續到帳，預計將於去年第4季完成。

在上述交易完成後，紐頓對恒大汽車持股比率占擴大後已發行普通股總數的27.5%。不僅如此，紐頓還提供人民幣6億元的免息及有擔保過渡性資金，用於恒大汽車的研發、生產及銷售業務。

數據顯示，2020年底至2022年底，恒大汽車早已資不抵債，總負債從約人民幣1500億元（約211.6億美元）增加至人民幣1800多億元（約253.9億美元）。然而，恒大汽車的「救命錢」卻一波三折，尤其在該集團重組生變，紐頓隨即按下「注資」暫停鍵。

儘管雙方協議失效，讓恒大汽車未能等來注資，但雙方的合作並未就此終止。恒大汽車提到，紐頓股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方以及若干利益相關方，一直並將繼續就修訂擬議交易及債轉股之若干關鍵條款進行磋商。