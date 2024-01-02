台積電 今年有望重返成長軌道 營收挑戰811億美元 年增逾15%

台積電 受惠全球半導體景氣復甦、終端庫存去化告一段落，以及AI 應用持續爆發等三大動能，今年業績有望重返成長軌道。法人看好，台積電今年新台幣與美元計價營收都有望改寫新猷，新台幣營收有機會挑戰新台幣2.5兆元（約811億美元），年增逾15%。

2023年全球半導體市場衰退態勢確立，台積電也難獨善其身，法人預估全年美元營收年減約9.5%至10%。

進入2024年，業界普遍看好台積電可望甩開營運衰退陰霾，重啟成長。台積電一貫不評論法人對財務數字的預測，公司先前回應首季展望議題時指出，通常會在元月的法說會上，對2024年業務展望發表評論。

不過，台積電總裁魏哲家曾在去年12月的供應鏈 管理論壇中提到，有鑑於高通膨與持續上漲的成本等外在因素，2024年仍有不確定性，惟受惠AI應用迅速發展，2024年也將是充滿機會的一年。此外，台積電去年10月法說會已預告，看3奈米需求比三個月前來得好，有助公司2024年健康成長。

法人指出，台積電今年成長動能來自高速運算、AI加速器、手機滲透率提升等領域，全年美元營收有望首度突破800億美元大關、達820億美元以上，年增率約14%至16%。以上述基準換算，台積電今年新台幣營收年增率將逾15%，最高挑戰19%、達到2.5兆元以上，年度美元與新台幣計價營收同寫新猷。

法人分析，台積電今年將受惠蘋果、輝達、超微等主要客戶終端多元應用成長，尤其繪圖處理器（GPU）全球產值提升是最大動能。同時，客製化AI加速器與ASIC多元發展也挹注營運，研究機構Dell'Oro預估，2024年全球GPU產值將年增70% 。

市場看好台積電今年業績將重返成長，提前進場布局，推升台積電2023年封關股價站上年度高檔，2023年12月29日收盤價為新台幣593元，當日ADR收104元，總市值5028.8億美元，為亞洲企業之冠、全球第13位。