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中國女性就業率 2022年超過4成

財經新聞組／綜合報導
根據最新統計，中國全社會就業人員中，女性比重穩定在四成以上。（中新社資料照片）
根據最新統計，中國全社會就業人員中，女性比重穩定在四成以上。（中新社資料照片）

中國國家統計局2023年12月31日公布的報告顯示，中國全社會就業人員中女性比重穩定在四成以上，婦女就業權益得到有力保障，女性廣泛參與企業決策管理。

中新社報導，根據中國國家統計局當天發布的2022年「中國婦女發展綱要（2021—2030年）」統計監測報告，2022年，中國全國女性就業人員3.2億人，占全部就業人員的比重為43.2%。城鎮非私營單位就業人員中女性為6766.4萬人，占比為40.5%。 　　

女職工勞動保護和健康保障得到加強。2022年，執行了「女職工勞動保護特別規定」的企業比重為72.9%；女職工職業健康素養水平為53.3%，比男性高1.1個百分點。

報告同時指出，女性廣泛參與企業決策管理。2022年，企業職工董事中女性比重為37.1%；企業職工監事中女性比重為40.8%，比2021年提高0.3個百分點。企業職工代表大會中，女性比例為30.3%。

婦女社會保障方面，女性生育、失業和工傷保險覆蓋面不斷擴大。2022年末，中國全國女性參加生育保險的人數為1.08億人，比2021年末增加325.3萬人；參加失業保險的人數為9949.2萬人，增加132.7萬人；參加工傷保險的人數為1.12億人，增加582.8萬人。 　　

隨著高等教育普及水平進一步提升，中國女性接受高等教育權利得到有力保障。報告顯示，2022年，高等教育在校生中女生為2903.3萬人，比2021年增加122.5萬人；占在校生的50.0%，男女比例保持均衡。其中女研究生為187.1萬人，占全部研究生的51.2%。

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