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中國製造業PMI連續3個月走跌 景氣下行壓力加劇

記者謝守真／綜合報導
中國12月製造業PMI降至49.0，遜於市場預期。（中新社資料照片）
中國12月製造業PMI降至49.0，遜於市場預期。（中新社資料照片）

中國經濟景氣持續回落，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，2023年12月官方製造業採購經理人指數（PMI）較前一個月又下降0.4，來到49，低於外界預期，並且連續三個月走跌。

根據中國國家統計局31日公布的數據，從企業規模看，12月大型企業PMI為50，比上月下降0.5，位於榮枯線臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7和47.3，比上月下降0.1和0.5，均低於50榮枯線。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，從全球範圍看，2023年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，12月PMI指數在榮枯線下繼續降低，表明經濟下行壓力有所加大。新訂單、新出口訂單指數在榮枯線下繼續下降，反映需求不足的企業占比達60.7%，較上月進一步提高，需求收縮問題更顯突出。受其影響，生產指數、採購量指數、產成品庫存指數等均繼續下降，表明企業生產經營活動呈收斂態勢。

張立群強調，要高度重視需求收縮的發展趨勢，特別要注意其自我加速機制的作用，加快提高宏觀經濟政策逆周期調節的力度，特別要大力加強政府投資對企業生產和投資的帶動作用，儘快扭轉需求收縮自我加速態勢，顯著提振經濟回升向好的動力。

從分類指數看，在構成制造業PMI的五個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。尤其新訂單指數為48.7，比上月下降0.7，表明製造業市場需求有所下降。

另外，中國國家統計局還公布，2023年12月非製造業商務活動指數為50.4，比上月上升0.2，高於50榮枯線，表明非製造業擴張有所加快。

分行業看，建築業商務活動指數為56.9，比上月上升1.9；服務業商務活動指數為49.3，與上月持平。郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數位於55以上較高景氣區間；水上運輸、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於50榮枯線。

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