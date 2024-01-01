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華為智選車加速擴充策略夥伴 與北汽將合作新品牌

記者林宸誼／綜合報導

華為智選車正加速擴充策略合作夥伴。中國國家商標局最新公告顯示，華為已向北京新能源汽車公司（北汽新能源）轉讓多枚「STELATO」商標，類別為第12類，目前轉讓/轉移申請已被核准。代表華為與北汽合作品牌即將浮出水面。

第一財經日報報導，2023年11月底，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東，在智界S7及華為全場景發布會上表示，北汽和江淮兩個「界」的產品已在開發過程中。

「界」系列屬於華為智選車模式下打造的產品，華為智選車模式下的合作夥伴已有賽力斯、北汽藍谷、奇瑞和江淮汽車。在該模式下，華為與賽力斯的合作的品牌為問界，而華為與奇瑞合作推出的產品為智界系列。

2023年4月，余承東表示，華為與北汽新能源的合作模式將從Huawei Inside（HI模式）升級為智選車模式。

華為智選車另外兩個品牌尚未落地，也就是華為與北汽新能源、華為與江淮的合作品牌。按照計畫，華為智選車將在2024年推出更多產品，除了華為與北汽新能源推出的高端轎車。2024年下半年，問界M8外、智界首款SUV車型都將推向市場。

華為與江淮合作的車型計畫在2025年也將發布，前期將主要進軍轎車以及MPV領域。而華為已經註冊了傲界、尊界、擎界、韻界、大界、尚界等各種「界」字的中文商標。

華為 SUV CEO

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