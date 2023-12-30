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中國前11月輸出441.2萬輛 超過日本的399萬輛 躍居最大汽車出口國

記者陳宥菘／綜合報導
今年前11月中國汽車出口量達441.2萬輛，首度成為年度全球第一大汽車出口國。圖為9月12日拍攝，山東口煙台港大批等待裝船出口的汽車。（新華社）
今年前11月中國汽車出口量達441.2萬輛，首度成為年度全球第一大汽車出口國。圖為9月12日拍攝，山東口煙台港大批等待裝船出口的汽車。（新華社）

日媒共同社報導，據日本汽車工業會最新發布數據，今年前11月日本汽車出口量為399萬輛，而據中國汽車工業協會（中汽協）統計，今年前11月中國汽車出口量達441.2萬輛，年增超過六成，顯示「中國全年汽車出口量超過日本已成定局」，中國將首度成為年度全球第一大汽車出口國。

事實上，早在今年首季，中國汽車出口量就已超車日本，成為單季世界第一大汽車出口國，而後也持續穩坐單季、半年度出口第一的寶座。報導指出，這是日本自2016年以來首次被擠下榜首位置，當時位居榜首的是德國。

中國汽車的出口量到2020年為止保持在100萬輛左右，隨後迅速增加，2021年達到201.5萬輛，2022年躍升至311.1萬輛，並在今年10月突破400萬輛。中共中央財辦分管日常工作副主任、中央農辦主任韓文秀日前透露，2023年中國汽車出口將超過500萬輛，創新歷史紀錄。

究其原因，報導認為有三大關鍵因素。首先，中國汽車廠商在本國政府扶持下提高技術能力，實現低價且高品質純電動車（EV）的出口成長。此外，俄烏衝突後，日美歐廠商相繼撤離俄羅斯，使中國面向俄羅斯的汽油車出口也迅速成長。

另外，中國包含電動車在內的新能源汽車出口量不僅在比利時、英國等歐洲，還在日企視為重要市場的東南亞增長。

根據中汽協今年前11月數據，分車型來看，中國乘用車出口量為372萬輛，年增65.1%；商用車出口量為69.2萬輛，年增29.8%。從動力系統類型來看，傳統燃油汽車出口量為332萬輛，年增51.5%；新能源汽車出口量為109.1萬輛，年增83.5%。

日本 電動車 俄羅斯

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