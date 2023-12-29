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台對中國直接投資大減逾3成剩29億美元 占比10% 對美德則激增

編譯季晶晶／綜合外電
2023年台灣對中國的直接投資減少34%到29億美元，占比降至數十年來最低的12%。（路透）
2023年台灣對中國的直接投資減少34%到29億美元，占比降至數十年來最低的12%。（路透）

台灣2023年對中國的投資大幅下滑，僅為全台對外直接投資（FDI）的10%多一點，占比是幾十年來最低，台灣對美國和德國的投資則激增。

1至11月，台灣獲得核准的FDI較去年同期增加87%到257億美元，但對中國的投資大減34%至29億美元，在總額的占比僅剩12%，遠低於2010年觸頂的84%，連1999年時28%的一半都不到，主要是中國經濟低迷，以及兩岸日益加劇的緊張關係，台企發現在中國開展業務變得比較難。

日經報導，蔡英文領導的民進黨政府對北京採取強硬態度並向美靠攏，同時鼓勵企業將生產從中國移回台灣，加速兩岸分道揚鑣。

對照之下，1至11月，台灣在美國的FDI激增9倍到96億美元，占總額的37%，約為對中國投資的三倍，是自1993年台灣開始允許直接投資對岸以來首次霸榜。對德投資激增25倍，來到也超越中國的39億美元，主要是台積電新廠的相關投資帶動。

由於中國經濟仍然停滯不前，美中仍將爭奪先進技術，台灣在對岸的投資看來不可能很快反彈。台灣經濟研究院孫明德的孫明德指出，只要美中緊張局勢持續，台灣對中國的投資將持續走低。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

投資 台積電 蔡英文

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