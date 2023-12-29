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香港成中國電動車企灘頭堡 投資逾10億美元 創造上千工作

編譯季晶晶／綜合外電
寧德時代計劃斥資約12億港元在香港設國際總部，招聘500人。（路透）
寧德時代計劃斥資約12億港元在香港設國際總部，招聘500人。（路透）

彭博資訊報導，中國電動車產業的公司紛紛在香港開設辦公室，利用香港金融體系追求全球擴張，迄今投資超過10億美元，為因防疫措施限制和中國經濟放緩而受創的香港創造上千個就業機會，例如全球最大電池製造商寧德時代本月稍早說，計劃斥資約12億港元（1.54億美元）在香港設國際總部，聘雇500人。

中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，香港成熟的金融業、自由的資本流動和全球最大的離岸人民幣市場，可以幫助中國業者的海外擴張，「是一個很好的起點」，內地銀行還「不能直接支持汽車製造商的海外需求，包括汽車消費貸款、經銷商集資或對外直接投資建廠」。

中國的電動車製造商和相關公司都在加速擴張。比亞迪上周說要在匈牙利興建在歐洲中國的第一座工廠，上汽集團和長城汽車等也都想赴歐在地生產。

最近在香港設點還有合眾汽車、致力自動駕駛運算晶片和平臺研發的黑芝麻科技，以及高效能智慧駕駛運算方案提供商地平線公司。根據香港的引進重點企業辦公室，迄今為止，中國的電動車相關企業已承諾投資86億港元（11億美元），並計劃在當地雇用1,300名員工。

寧德時代和合眾汽車還考慮在香港上市或二次上市，香港證交所已經接納了比亞迪和吉利汽車。與此同時，中國汽車工業協會正計劃在香港設海外新能源研究中心

曾是英國殖民地的香港是靠左行駛，因此成為陸企的首發右駕市場。小鵬和吉利旗下Zeekr等品牌都在香港發表首款右駕車。上汽也把這裡視為展示產品以進軍東南亞的灘頭堡，印尼、馬來西亞和泰國等都是右駕車市場。

香港 投資 電動車

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