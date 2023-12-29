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SU7亮相 小米拚當全球汽車5哥

記者謝守真／綜合報導
小米集團於28日舉行小米汽車技術發表會，同日還正式發表小米汽車的SU7系列。（取材自微博）
小米集團於28日舉行小米汽車技術發表會，同日還正式發表小米汽車的SU7系列。（取材自微博）

中國小米汽車技術發布會28日在北京舉行，小米創始人雷軍表示，小米要經過15到20年的努力，成為全球前五汽車廠商，「為中國汽車產業全面崛起而奮鬥」。他在現場發布小米在電機、電池、大壓鑄、智駕、智慧座艙等領域的多項技術。

雷軍雖然事前稱「只發技術，不發產品」，但最終仍花不少時間介紹小米首款汽車「SU7」，並且將兩輛小米SU7無人駕駛開上發布會舞台。雷軍未交代小米SU7的預訂、交付時間表以至售價水平，僅稱「請大家耐心等幾個月」。

自小米集團宣布進軍電動車產業以來，已超過1000多天。雷軍表示，小米雖然起步晚，但晚的好處是起點高。雷軍說，小米經歷多年的積累，終於迎來屬於自己的跨越時刻，而汽車是小米戰略中最重要的一環。

雷軍在發布會前夕發文稱，在智慧手機時代，小米手機曾在研發模式、產業鏈組織、定價、行銷等各方面以創新之勢給業界形成巨大挑戰。而此次下場造車，小米並未以挑戰者姿態出現。

雷軍在發表會透露，小米自動駕駛目標是在2024年進入業界第一陣營，並稱要於明年底開通100個城市的領航自動輔助導航駕駛（Navigate On Autopilot，NOA）。

他透露，小米在自動駕駛方面第一期總投資人民幣33億，現在已追加至人民幣47億（約6.7億美元），專屬團隊規模超過1000人。

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