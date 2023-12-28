台積電2奈米製程有進展 推進2025量產

市場傳出，台積電 2奈米先進製程研發順利，有望推進2025年量產目標，台積電研發組織12月加發特別貢獻獎金，慰勞研發人員辛勞。外界解讀，主要反映研發部門協助台積電3奈米順利放量，以及2奈米開發有顯著進展與貢獻。

台積電投注研發不餘遺力，最廣為業界熟知的即是「夜鷹部隊」，行之多年24小時不間斷接力研發帶來突破，如今在下世代先進製程推進下，隨著物理挑戰增加，研發組織持續扮演關鍵。據傳，此次加發特別貢獻獎金6000元（台幣，下同）至5萬、10萬元不等，非人人有獎。

台積電27日未正面回覆相關訊息，僅表示，台積一直以來秉持「同仁是公司最重要資產」的理念照顧員工，致力給予員工高於同業平均水準的薪酬與福利 。

業界表示，台積3奈米去年順利量產，今年下半年如期放量，後續2奈米乃至命名為A14的1.4奈米及A10等先進製程推進，其中，2奈米今年研發試產順利後，將導入後續建置完成的寶山晶圓20廠，由該廠團隊接力衝刺2024年風險試產與2025年量產目標，A14有望於2027年至2028年試產與量產。

台積電先前法說會提到，2奈米製程技術研發進展順利，將採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構並將效能及功耗效率提升一個世代，以滿足日益增加的節能運算需求，同時2奈米家族發展出背面電軌解決方案，最適於高速運算相關應用。目標2025年下半年推出供客戶採用並於2026年量產。