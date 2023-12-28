我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

台積電2奈米製程有進展 推進2025量產

記者尹慧中／綜合報導

市場傳出，台積電2奈米先進製程研發順利，有望推進2025年量產目標，台積電研發組織12月加發特別貢獻獎金，慰勞研發人員辛勞。外界解讀，主要反映研發部門協助台積電3奈米順利放量，以及2奈米開發有顯著進展與貢獻。

台積電投注研發不餘遺力，最廣為業界熟知的即是「夜鷹部隊」，行之多年24小時不間斷接力研發帶來突破，如今在下世代先進製程推進下，隨著物理挑戰增加，研發組織持續扮演關鍵。據傳，此次加發特別貢獻獎金6000元（台幣，下同）至5萬、10萬元不等，非人人有獎。

台積電27日未正面回覆相關訊息，僅表示，台積一直以來秉持「同仁是公司最重要資產」的理念照顧員工，致力給予員工高於同業平均水準的薪酬與福利

業界表示，台積3奈米去年順利量產，今年下半年如期放量，後續2奈米乃至命名為A14的1.4奈米及A10等先進製程推進，其中，2奈米今年研發試產順利後，將導入後續建置完成的寶山晶圓20廠，由該廠團隊接力衝刺2024年風險試產與2025年量產目標，A14有望於2027年至2028年試產與量產。

台積電先前法說會提到，2奈米製程技術研發進展順利，將採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構並將效能及功耗效率提升一個世代，以滿足日益增加的節能運算需求，同時2奈米家族發展出背面電軌解決方案，最適於高速運算相關應用。目標2025年下半年推出供客戶採用並於2026年量產。

台積電 福利

上一則

中國明年GDP預測 標普喊下探2.9%

下一則

中國太陽能景氣 「觸底」訊號亮了

延伸閱讀

蘋果主管暢談自研晶片 很仰賴台積電但不排除多元化

蘋果主管暢談自研晶片 很仰賴台積電但不排除多元化
擁3優勢勝過台積電有信心 英特爾CEO：中國在AI贏不了西方國家

擁3優勢勝過台積電有信心 英特爾CEO：中國在AI贏不了西方國家
日本新任經產大臣承諾 將繼續支援台積電在日設廠

日本新任經產大臣承諾 將繼續支援台積電在日設廠
台積電共治畫句點 劉德音明年退休 魏哲家掌舵

台積電共治畫句點 劉德音明年退休 魏哲家掌舵

熱門新聞

單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
電視售價雖然變便宜了，但出售顧客資訊變成一種獲利來源。（路透資料照片）

智慧型電視可窺隱私 螢幕大品質好卻更便宜

2023-12-25 01:00
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令