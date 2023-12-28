中國工業利潤增速 11月成長29.5% 連續4個月正增長

中國11月工業利潤年增29.5%，實現兩位數成長。（新華社）

中國國家統計局27日發布11月規模以上工業企業利潤 最新統計數據。隨著宏觀政策效應持續顯現，境內需求逐步恢復，工業生產加快回升，工業企業效益持續改善，11月規模以上工業企業利潤年增29.5%，增速較10月2.7%明顯加快，已連續四個月實現正增長。

數據顯示，1至11月工業企業實現利潤總額6.9兆（人民幣，下同），年減4.4%，降幅比1至10月收窄3.4個百分點，利潤降幅在今年首次收窄至5%以內。其中，私營企業利潤增長1.6%，今年以來首次由降轉增。不過，高科技和設備製造業利潤快速成長，而房地產 相關產業利潤持續萎縮，反映出復甦仍不均衡。

1至11月，規模以上工業企業營業收入120.04兆，年增1%；營業成本101.93兆，年增1.1%；營業利潤率為5.82%，年減0.32個百分點。

數據顯示，1至11月，國有控股企業利潤總額2.2兆，年減6.2%；股份制企業利潤總額.1兆，下降3.1%；外商及港澳台商投資 企業利潤總額1.6兆，下降8.7%；私營企業利潤總額2兆，增長1.6%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧分析，工業企業營收連續五個月回升，帶動利潤加快恢復。下階段，要著力擴大內需，激發各類經營主體活力，大力推進新型工業化，不斷增強內生動力，持續鞏固工業經濟恢復基礎。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，後續工業企業利潤累計降幅仍有望繼續收窄，但斜率可能略放緩。一方面，國際大宗商品價格趨弱，可能會影響到工業品出廠價格（PPI）；另一方面，企業補庫出現反覆，同樣會影響工業生產表現。此外，房地產恢復面臨較大不確定性、民企投資信心有待提振等，都可能限制工業企業利潤回升空間。

英大證券公司首席宏觀經濟學家鄭後成表示，從目前趨勢看，在美國利率環境處於高位的背景下，國際油價將繼續承壓，對PPI造成一定壓力，從而制約工業利潤上行空間。在影響工業利潤的多重因素中，價格也就是PPI是關鍵因素，因為即使生產再多產品，如果價格上不去，價格年增率位於負值，則整體工業利潤累計年增率大概也將繼續處於負值區間。