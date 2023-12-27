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長安、贛鋒 合攻固態電池

記者林宸誼／綜合報導
長安和贛鋒簽署「合作備忘錄」，合攻固態電池研發。示意圖。(路透)
長安和贛鋒簽署「合作備忘錄」，合攻固態電池研發。示意圖。(路透)

中國汽車四大集團陣營企業長安汽車和電池製造大廠贛鋒鋰業分別在深交所公告，雙方簽署了「合作備忘錄」，加快推進（半）固態電池研發合資專案及製造產業化專案，同時探索上游鋰礦資源、中游電池製造、下游廢舊電池綜合回收等全鏈條戰略合作。

《21世紀經濟報導》引述長安汽車內部人士的話表示，固態電池未來將能從根本上解決客戶對電池安全和行駛里程的焦慮，與該公司高安全理念完全契合。

長安汽車表示，後續研發的贛鋒鋰電相關電池產品，將引入長安汽車旗下長安啟源、長安凱程、深藍汽車、阿維塔科技等品牌車型進行搭載應用。

中國中信證券先前表示，相比於液態離子電池，固態電池具有高能量密度、高可靠性等優勢，有望在新能源汽車、儲能和消費電子等領域實現廣泛應用。

至於為何選擇贛鋒鋰業合作，長安內部人士稱，「贛鋒鋰業旗下浙江鋒鋰在下一代（半）固態電池無論研發實力、技術累積還是產業化進程，在行業內都具有領先優勢。」

動力電池約占新能源車整車成本的40%到60%。過去幾年鋰價大幅波動，令眾多車企頗感「受傷」，不少車企高管對外坦言，「車企在給電池企業打工」。為更好掌握汽車產業鏈話語權，不少車企開始選擇動力電池自研。

例如最近，極氪汽車就官宣了全球首款量產800V磷酸鐵鋰超快充電池。

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