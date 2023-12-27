中國券商看A股 明年可望迎拐點

中國股市示意圖。（路透）

中國中金公司、國泰君安等十大券商展望2024年A股行情顯示，多數券商看法樂觀，認為2024年官方政策將持續加碼寬鬆，中國國內經濟有望溫和復甦，A股下行空間有限，可望迎來拐點向上。

A股跌跌不休，26日上證指數跌破2900整數關卡，收在2898.88點，續創今年新低，跌幅0.68%。券商普遍認為，A股市場當前估值水準、交易情緒等接近歷史偏極端位置，下行空間有限。

安信證券 強調，當前上證綜指處於長期相對底部位置，具備較強支撐。方正證券分析，A股技術面已經見底，但受到遊戲股大跌及大盤成交量能不足，短線仍將震盪。

光大證券指出，2024年半導體行業有望全面復甦，關注半導體設備、存儲及晶片 ，國際半導體產業協會（SEMI）預測全球半導體製造設備銷售額2024年將復甦至1000億美元，在半導體行業復甦的同時，中國國內設備企業國產替代趨勢有望不斷加速，中國半導體設備企業2024年持續成長可期。

中金公司指出，2023年是人工智慧里程碑，2024年中國國內的應用與兌現可能是重點，看好AI產業和產業自主趨勢有望帶動半導體、通信設備等成長類股。

國泰君安表示，隨著政策不斷落地，不確定性有望顯著降低，題材股和小型股的行情將退潮，大型股的價值將受到青睞，看好電力與公用、高速公路與石化等類股會有好表現。

光大證券認為，政策助力下，明年春季A股可能會出現第一輪投資 機會，除了季節性規律之外，2023年年末投資者對國內經濟景氣回升的預期和海外流動性改善的預期或將逐步升溫，再加上穩增長和活躍資本市場等政策的助力，A股市場有望實現企穩回升。

不過，儘管一致看好中國中國經濟持續復甦的趨勢，但券商在展望中對經濟復甦的支撐因素看法不同。如光大證券認為，支撐2024年經濟增長的動力將來自出口與地產。