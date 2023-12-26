中股看起來便宜？明年可能有回報 但不足以彌補今年虧損

華爾街分析師認為中國股市明年可能上漲，但預測的漲幅差距頗大，而且都不足以彌蜅今年虧損。（路透）

華爾街 日報報導，中股和港股這幾年跌跌不休，但一些分析師認為，可能就要有回報了。

他們預測，股價低、獲利改善，以及政府在再生能源等領域提供支持等因素，有助推動中國股市在2024年走高。不過，就算是多頭，也不認為明年的漲幅能彌補過去幾年的慘重損失。

今年初，投資 人以為中國取消嚴格的清零防疫措施後，經濟能迅速復甦。但榮景很短暫，很快就陷入通貨緊縮和經濟低迷。這使得中股表現遜於其他地區，美股 一路高歌猛進，以科技股為主的那斯達克指數今年來大漲43%。印度、日本、南韓和台灣的股市也都躍漲。追蹤在美上市中企的那斯達克金龍中國指數則下跌8%。

經濟大國並不能保證其股債市一定蒸蒸日上。甚至有分析師警告，中國會像日本一樣陷入長期衰退。那裡負債累累的公司和家庭將把重點放在償債而非投資。國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，不包括金融機構在內，中企債務約占GDP的28%，比率為全球最高。

這對2024年意味著什麽呢？

比較樂觀的投資人認為，中股跌了好幾年，現有便宜貨可撿。例如，在美上市阿里巴巴的股價大約是預期收益的8倍；社群媒體和網路巨擘騰訊的股價約為預期收益的13倍。相較下，今年推動美股上漲的科技七雄平均本益比已逾30。

中股熊市可能要結束了。美國銀行（BofA）最近的調查顯示，全球基金經理人的第二大擁擁交易是放空中股，僅次於做多美股七雄。

事態發展很大程度取決於政治。許多華爾街經濟學家認為，中國需要大規模的財政刺激計畫來啟動經濟成長。但迄今為止，北京一直不願動用財政大炮，而是通過系列小幅改革來緩解房地產開發商和地方政府的壓力。上周，當局突然發布嚴控網路遊戲的提案，徵求外界意見，引發在香港上市的騰訊和網易市值縮水600多億美元，此事凸顯了政策的威力。

另外，美國政壇人士正施壓指數基金和私募股權投資公司，要求他們的投資組合剔除中股，還試圖直接透過制裁來削弱一些最有前途的中國公司。

這使得華爾街分析師對中股2024年的表現有不同的看法。高盛發布展望報告預測明年滬深300指數上漲16%。摩根士丹利分析師則預估漲幅不到8%。不過，不管哪一個都無法彌補今年的損失。