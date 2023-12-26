小紅書傳明年上半年赴港IPO 彭博：今年或實現5億美元淨利潤

號稱「中國版Instagram」的社交平台小紅書 屢傳上市卻遲遲沒有新進展，25日有消息稱小紅書或明年下半年啟動香港IPO，今年開始有較大規模獲利。

對此，小紅書相關負責人稱暫無上市計畫，沒有更多消息透露。

彭博報導稱，小紅書今年或將實現約5億美元的淨利潤，遠高於今年初公司自己預期的5000萬美元。

據了解，2021年底，小紅書曾完成一輪以老股東增持為主的融資 ，投後估值超200億美元。

《The Information》在今年9月援引三名消息人士說法稱，紅杉中國今年早些時候透過幾筆交易，以約140億美元估值收購了小紅書的部分股份。

此外，北京商報引述商業查詢平台天眼查的訊息顯示，小紅書已獲得六輪融資。最近一次融資發生在2021年11月，小紅書獲得了來自阿里、騰訊等投資 方共5億美元的融資。

公開資料顯示，小紅書由毛文超和瞿芳於2013年在上海創立，以「Inspire Lives 分享和發現世界的精彩」為使命，該平台讓用戶通過短影音、圖文等形式記錄生活點滴，分享生活方式，且基於興趣形成互動，普通人也能在此分享「好物」。

目前小紅書月活躍用戶（MAU）達2.6億人，人均單日使用時長從（2018年）26.49分鐘上升至（2022 年）55.31分鐘。

此外，小紅書官方數據顯示，超60%日活用戶每天都會在小紅書主動搜索，日均搜索查詢量接近3億次，小紅書每天發布筆記達300萬篇。