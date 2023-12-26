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小米汽車亮相？ 雷軍：只發技術 不發產品

記者黃雅慧／綜合報導

備受市場矚目的小米汽車呼之欲出，小米公司官方微博25日官宣，小米汽車技術發布會將於28日14時舉行。不過，小米集團創辦人兼董事長雷軍表示「這次只發技術，不發產品。」外界認為，小米汽車將為競爭激烈的中國車界帶來新刺激。

雷軍表示，智慧電動汽車的發展趨勢，就是汽車工業與消費電子工業、智慧生態的融合，而小米汽車將全面重新定義汽車工業，「這將是汽車工業技術範疇的一次重大跨越。這次技術發布會將是小米創辦13年來，技術積累的集大成展示。」

中國工信部官網訊息顯示，小米首款汽車為純電轎車，型號為SU7和SU7 Max，車長4.997公尺，電池分別為三元鋰離子電池與磷酸鐵鋰電池，供應商分別為寧德時代與比亞迪旗下的襄陽弗迪電池。

外界也熱議小米汽車的定價，快科技報導，據傳小米汽車款型跟手機一樣會有四個版本，即標準版、Pro版、Max版，另外還有不批量銷售的賽道版，售價則集中在人民幣19~30萬元間（約1.2萬美元）。

小米總裁盧偉冰在11月的小米第3季財報電話會議中表示，小米汽車明年上半年量產目標不變，整體進度符合預期，馬上要進行第二次冬測。按照原定目標上市沒有問題。

工信部在11月15日發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》中，兩款小米牌汽車正式亮相，企業名稱為北京汽車集團越野車有限公司，該款電動轎車應該由北汽生產，商標為小米牌。

小米 微博

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