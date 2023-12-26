我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

台無薪假重災區 製造業指數連18黑

記者江睿智／綜合報導
年關將近，無薪假人數再度逼近萬人大關，竹科無薪假似有升溫之勢。圖為半導體生產線。（本報資料照片）
年關將近，無薪假人數再度逼近萬人大關，竹科無薪假似有升溫之勢。圖為半導體生產線。（本報資料照片）

台灣經濟部25日發布11月工業生產指數為92.19，較去年同期衰退2.48%；製造業生產指數92.38、衰退2.18%，雙雙呈現連續第18個月負成長走勢。經濟部預估，受到終端需求疲弱影響，今年全年製造業生產將年減逾12%。不過，明年需求逐漸回升，加上低基期效應，製造業生產將會轉為正成長，有望結束長黑格局。

工業、製造業生產指數「連18黑」，也反映在無薪假的人數上。勞動部25日公布最新減班休息（無薪假）統計，共有382家、9935人實施無薪假，較上期增加14家、359人。其中竹科無薪假似有升溫之勢，統計顯示目前竹科共有4家、113人通報實施無薪假，據了解，這四家有一家光電業33人、一家生技17人、一家積體電路16人，以及這期新增一家半導體（歸類在資訊電子業）業者通報47人實施無薪假。

至於製造業仍是無薪假重災區，共有218家、8924人實施無薪假，占全體無薪假人數九成；顯見即將進入2024年，製造業無薪假情勢仍未見趨緩。勞動部勞動條件及就業平等司官員指出，四大製造業中，這期各有一家中、大規模業者通報實施無薪假，都是因訂單減少所致。

11月製造業生產雖呈疲弱，但經濟部統計處副處長黃偉傑指出，製造業生產主要六行業中，電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務及AI等應用需求暢旺，加上手機鏡頭訂單挹注，生產指數創歷年單月新高，成長14.01%，連續五個月正成長。

至於電子零組件業11月生產衰退3.35%，減幅較10月擴大。黃偉傑說，主要是因整體消費性電子產品需求未明顯升溫，半導體供應鏈持續庫存調整。

他並指出，11月面板及其組件業生產衰退9.62%，結束連續三個月正成長，再度轉為負成長，主要是面板備貨效應在遞減，大面板尺寸價格仍高，但量已經在縮小。

此外，受惠人工智慧應用需求持續擴增，11月批發業營業額1兆361億元（約332.7億美元），成長3.4%，結束連續12個月負成長。因為批發業與製造業的連動性高，批發業營業額年增率轉為正成長，經濟部認為，將會帶動製造業生產。

雲端 就業 供應鏈

上一則

小米汽車亮相？ 雷軍：只發技術 不發產品

下一則

小紅書傳明年上半年赴港IPO 彭博：今年或實現5億美元淨利潤

延伸閱讀

陸砍關稅減讓 台180億台幣補助石化

陸砍關稅減讓 台180億台幣補助石化
太陽能業產能過剩 中國工廠裁員放無薪假

太陽能業產能過剩 中國工廠裁員放無薪假
台灣11月外銷訂單年增1% 終結連14黑

台灣11月外銷訂單年增1% 終結連14黑
中國房地產危機拖累 廣東民企減薪、年假一口氣放5個月

中國房地產危機拖累 廣東民企減薪、年假一口氣放5個月

熱門新聞

避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
單純追蹤史坦普500指數的ETF報酬耀眼，績效打敗主題型ETF、產業ETF，或是其他採取較複雜投資策略的ETF。路透

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

2023-12-23 09:33
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。（路透）

投機泡沫破裂 德國房價跌幅創新高

2023-12-23 18:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

2023-12-23 07:16
南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票。示意圖。(圖／ingimage)

今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

2023-12-21 15:18
美國線上家具公司Wayfair執行長夏亞在員工信中向員工喊話，希望員工少偷懶、多工作。 路透

業績才剛好轉 這家公司CEO給員工年終感言竟是…

2023-12-22 12:40

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢