新台幣連四升 攀五個月高點

時序進入2023年最後一周，在市場對美國聯準會 明年降息的預期加深，以及出口商年底拋匯潮助拳下，新台幣匯率 25日連續四天升值，終場升值6.3分，收31.14元，創下逾五個月來的新高紀錄，但因適逢聖誕假期，外資紛紛放大假去，匯市總成交量萎縮至11.045億美元。

美國商務部公布，聯準會關注的通膨指標─美國個人消費支出物價指數（PCE）11月較去年同期上漲2.6%，較前一個月的2.9%降溫，並低於市場預期的2.8%；通膨數據表現優於預期，激勵投資人對聯準會明年啟動降息循環的信心，非美貨幣 對美元多數走揚。

台灣央行統計顯示，主要非美貨幣裡，除日圓25日兌美元貶值0.14%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元休市外，其餘貨幣均為升值。其中，新台幣匯率升值0.2%表現相對強勢，歐元匯率升值0.14%，星元與人民幣匯率升幅分別為0.04%與0.03%。

外匯交易員指出，適逢聖誕假期，外資多數都已放假去，市場交投冷清，在出口商大舉拋匯下，新台幣匯率維持偏強走勢，25日盤中勁揚近1角，最高升抵31.104元，最多升值9.9分。

交易室主管指出，2023年台灣匯市將於29日封關，隨著亞幣走勢偏升，出口商月底及年底有變現需求，將持續拋匯，都將支撐新台幣匯率維持偏升格局，續往31元整數大關邁進。