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陸對台正丁醇 續課反傾銷稅

記者魏鑫陽、陳宥菘／綜合報導

中國大陸商務部對於原產於台灣、馬來西亞與美國的進口正丁醇，發起「期終復審調查」，續徵反傾銷稅一年；台灣方面，台塑稅率為6%，其餘公司稅率則為56.1%。

對此，台灣石化業者表示，不同於其他台灣廠商，可發現台塑適用稅率明顯較低，主要是因為當初調查之時，台塑充分證明進口正丁醇主要是供作集團內部使用（內轉），並非是在市場上交易流通，直接跟其他中國大陸廠商競爭，因此不存在傾銷的事實，所以雖冠上反傾銷稅之名。台塑適用稅率僅6%，則不妨改以關稅來看待。

中國大陸自2018年底起對原產於台灣的正丁醇徵收反傾銷稅，實施期限五年，措施將於近日到期。

中國大陸商務部22日宣布，將對原產於台灣的正丁醇徵收反傾銷稅相關措施發起為期一年「期終復審調查」。調查期間，將對原產於台灣、馬來西亞和美國的進口正丁醇繼續按照2018年公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅。台灣方面，台塑公司稅率為6%，其餘公司稅率為56.1%。調查期自2023年12月29日開始，應於2024年12月29日前結束。

據了解，正丁醇（Butan-1-ol），又稱1-丁醇、丙原醇、酪醇。用於生產下游化學產品，廣泛應用於塗料、黏膠劑、紡織助劑、塑化劑等領域，也用於製造界面活性劑，是優良的有機溶劑。

商務部 關稅

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