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台灣中研院預測 明年GDP成長可保3

記者葉卉軒／台北報導

台灣中央研究院22日發布最新經濟預測，下修今年經濟成長率至1.34%，主因出口、投資不如預期，明年在人工智慧等新興科技催動下，外需、投資可望恢復成長動能，明年景氣氛圍「雪融春暖偶寒風」，經濟成長率估約3.02%，勉強保3。

近來中國大陸針對ECFA動作頻頻，是否對台灣明年經濟「保3」造成挑戰？台灣中研院經濟所兼任副研究員林常青表示，此次經濟預測已考量ECFA動向，估影響有限。

林常青表示，2024年經濟面臨「三在壘」和「二風險」，看好明年出口、投資、消費表現，風險則在美國、中國兩大市場，像是美國降息的拿捏與時間點，大陸資本外流、房地產景氣低迷等，以及美中科技戰等，皆為明年較不確定因素。

林常青並以「草莓舒芙蕾」形容2024年經濟情勢，草莓象徵初春的希望，但蓬鬆輕盈的舒芙蕾，面臨牽動明年經濟情勢發展的美、中二大調控力道，若調控不佳，舒芙蕾有塌陷的風險。

台灣中研院分析，民間投資部分，預期明年景氣回溫，遞延投資逐步落實，估年增3.05%。對外貿易部分，新興科技續強及消費性電子需求活絡，明年成長率6.23%。

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